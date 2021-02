Ungdommen har betalt en meget høj pris

Har nedlukningen været omkostningerne værd?

»Det er svært at sætte tal på gevinsten og omkostningerne og gøre dem op i samme regnestykke. Hvad var det mest hensigtsmæssige, og hvilke nedlukningselementer virker? Det kommer vi til at undersøge i de næste år. Men mange af elementerne i nedlukningen såsom afstand, hygiejne og et stykke hen ad vejen også mundbind har givet stor mening og relativt lidt irritation for individet. Det bliver sværere, når vi dykker ned i eksempelvis udendørs sport. Var det nødvendigt at lukke den ned i forhold til tab af liv og den livskvalitet, som det kommer til at betyde, at folk rører sig mindre, versus den forholdsvis lille påvirkning af smitte, den har? Nogle tiltag er måske at skyde gråspurve med kanoner, mens andre er helt indlysende fornuftige«.

Havde det været nok med anbefalinger?

»Hvis vi ikke havde lukket samfundet ned, så er der ingen tvivl om, at det havde medført flere dødsfald. Den politiske strategi har fra starten været at have et ekstraordinært fokus på at være på den sikre side. Regeringen har været parat til at tage beslutninger, vi i mange andre sammenhænge ikke havde taget, på grund af bekymring for, hvad der kunne ske. De har været meget risikoaverse (modvilje til at påtage sig en risiko, red.), og når man er det, så betaler man også en høj pris for sine beslutninger. Der er ingen tvivl om, at de billeder, der kom fra Italien i starten af pandemien, satte meget store spor hos både befolkningen og politikerne«.