Sur, misundelig eller god til at være negativ? Kuren er simpel: Se Superliga

I morgen er superligasæsonen slut. Det har været den mærkeligste sæson i tusinde år. Ramt af corona, kampe uden tilskuere, hvor alt føltes underlig fjernt og ligegyldigt.

I skrivende stund, torsdag formiddag, ved ingen, hvordan det ender, Midtjylland, Brøndby og FC København kan alle vinde. Det sidste kræver godt nok lidt af et mirakel, men hey, i et år, hvor verden har været lukket ned, fordi nogen spiste en flagermus, ved jeg, at sære ting kan ske. Og så virker et pointtab her og et lidt større der pludselig ikke så umuligt.

Men uanset hvordan det ender, har jeg lært fem ting af at være væk fra stadion og af at komme tilbage.

1. Hvis man vil sætte noget i gang, må man turde stå alene og lyde skør. Min ven Jonatan er ekspert i at starte tilråb. ’Come on, FC’, råber han. De første to gange helt alene og meget højt, før andre falder ind og råber med. Det tør jeg ikke. Jeg står der bare. Og råber først med, når det føles trygt i det store kor. Men en dag råber jeg først. Og indtil da ved jeg, at jeg ikke er modig, og ser op til dem, der er. Tænk at turde.

2. Små ting bør hyldes. Man jubler meget under en fodboldkamp. Ikke bare ved målene og til sidst, men hele tiden. Man står med øjnene på stilke for at se det gode og for at rose det. En særlig god dribling, en tackling, ja, nogle gange bare et tilbageløb. Når man går ud af Parken, er man så glad, fordi der skete så meget godt. Det burde man gøre alle steder. Holde øje med alle de små ting, andre gør, og rose dem. Lade være at se hullerne i den ost, men rose ham, der skærer den smukt. Mens man selv drikker af et glas, der da vist er mindst halvt fyldt. Og et ret flot glas. Hurra for det hele.