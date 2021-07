Danskerne flygter fra bankernes negative renter og investerer sparepengene. Det bekymrer eksperter

Jeg skal i gang med at investere, da jeg ellers lige om lidt har for meget i banken til at undgå negative renter«. Sådan skriver en kvinde, der beder om råd i et stort Facebook-forum for investering med over 40.000 medlemmer.

Og netop flugten fra negativ rente, som i de fleste banker nu rammer alle opsparinger over 100.000 kroner, er drivkraften for mange nye investorer.

I en undersøgelse fra konsulent- og analysevirksomheden Moos-Bjerre og dataleverandøren Norstat Danmark svarer 43 procent af dem, der investerer eller planlægger at gøre det, at årsagen primært er at undgå negative renter.