Pyh ha – det er næsten som at have åbnet for konsultationen i lægehuset: Patienterne sidder i kø i venteværelset – eller i mailboksens indbakke. En halv snes af de sædvanlige skavanker, der med usvigelig sikkerhed dukker op netop nu, hvor sommeren, væksten og blomstringen for alvor har holdt deres indtog. Hør bare: