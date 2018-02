Digitalt: Intelligente øretelefoner lover, at de også kan virke som høreapparat Udover at høre musik kan nye øretelefoner også hjælper på dårlig hørelse, lover producenten. Men virker det?

Hvad er det for en lyd?«. Min veninde kigger sig rundt i sin stue. Den høje hvinelyd er ikke en lyd, hun er vant til at høre i sit hjem. Jeg begynder også at kigge rundt. Lyden er også ny for mig. De høje frekvenser gør det nærmest umuligt at spore sig ind på, hvor den kommer fra. Er det babyalarmen? Er det en kulilte- eller brandalarm inde hos naboen? Fjernsynet?