Over 3.000 fupbutikker lukket: Netsvindlere, der snylter på .dk-domænets troværdighed, er næsten elimineret Målrettet indsats har nedbragt svindelbutikkers andel af webbutikker, der ender på .dk, fra 7 til 0,12 procent.

Hvis du er en af de tusindvis af forbrugere, der har købt varer på nettet og fået en lang næse, fordi varen aldrig dukkede op, var et kopiprodukt eller af anden grund umulig at bruge, bytte eller erstatte, er her en god nyhed.

Især hvis du hører til dem, der sænker paraderne, når du ser, at netbutikken hedder Galten Cykler eller lignende og ender på .dk. Det har nemlig længe været en fidus blandt it-kriminelle fra hele verden at opkøbe nedlagte domænenavne i lande med stor netsikkerhed og dermed høj troværdighed.

1 ud af 15 var fupbutikker sidste år

Metoden var så udbredt, at cirka 7 procent af alle webshops med dansk domænenavn ifølge en analyse, som Dansk Internet Forum, DIFO, fik udført i november sidste år, var en fupbutik. Det svarer til hver 15. netbutik

Siden har DIFO, som administrerer domænenavne, der ender på .dk, skærpet identitetskontrollen af både danske og udenlandske kunder og lukket domænenavnet bag flere tusinde formodede fupbutikker.

Nu er det kun 1 ud af 1000

Nu viser en analyse, at antallet er reduceret til at udgøre 0,12 procent af alle webshops med .dk-domænenavn, og at der konkret er fjernet 3.014 butikker drevet af snydepelse.

»Det betyder, at der kun er omkring 50 formodede fupbutikker tilbage i .dk-zonen. Dermed er antallet så tæt på 0, som vi tror, det er muligt«, siger DIFOs direktør Jakob Truelsen.

Porten er gjort smallere

Indsatsen blev iværksat i november, og siden er der blevet skruet op for kravene, så flere skal gennemføre en ID-kontrol.

»Vi er meget tilfredse med resultatet af den skærpede identitetskontrol, men succesen må ikke blive en sovepude. Vi må indstille os på, at vi bliver udfordret på nye måder, som vi ikke kender i dag«, siger DIFOs direktør Jakob Truelsen.