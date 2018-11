Når drenge får delt deres nøgenbilleder, siger de det ikke til nogen Deling af nøgenbilleder uden samtykke er længe blevet set som noget, drenge gør mod piger. Men undersøgelser viser, at drenge er lige så udsatte. Den store forskel er, at de ikke taler med nogen om det.

»Har du set, hvilke billeder der ligger ude af dig?«. Sådan stod der i en besked, som Ahmet fik fra en ven, han ikke havde talt med i flere år. Da Ahmet åbnede Facebook, forstod han, hvad vennen talte om – en fremmed kvinde havde lagt et nøgenbillede op af ham, der var taget til en fest. Han fik hurtigt billedet slettet, men kæmpede længe med frygten for, hvem blandt vennerne og familien der havde set ham nøgen. I dag – fem år senere – kender han stadig ikke svaret, for han har aldrig talt med nogen om episoden.

Historien om Ahmet er langtfra enestående. Selv om deling af nøgenbilleder uden samtykke ofte bliver fremstillet som noget, drenge gør mod piger, så er drenge lige så udsatte. En ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser således, at tre procent af både drenge og piger i 2016 oplevede, at andre delte et seksuelt billede eller en video af dem uden samtykke.

Undersøgelsen er lavet blandt mere end 16.000 gymnasieelever, og det er langtfra første gang, at en undersøgelse peger på, at drenge i lige så høj grad som piger er udsatte i forhold til at få delt intime billeder. I en international undersøgelse støttet af Red Barnet fra januar viser de danske tal, at henholdsvis 7 procent af drengene og 6 procent af pigerne har fået delt intime billeder mod deres vilje. Undersøgelsen viser også, at der er en markant forskel på, hvordan drenge og piger håndterer det, når det sker.

Adspurgt, hvad de ville gøre, hvis de oplevede sexchikane på nettet, fortæller mere end hver tredje dreng, at de bare ville ignorere det – hos pigerne er det kun hver femte. Derudover er drengene mindre tilbøjelige til at tale med deres venner, forældre, søskende eller lærere om sexchikane på nettet. Det er også en tendens, de mærker hos Red Barnets hjælpelinje SletDet, hvor unge kan søge hjælp, hvis de har været udsat for digital mobning eller fået delt nøgenbilleder.

»Vi kan se, at piger og drenge er lige udsatte for at få delt et intimt billede uden samtykke, og derfor burde behovet for at få hjælp og rådgivning være lige stort. Men hos vores rådgivning er der langt flere piger, der henvender sig, end drenge«, siger Lina Sjögren, der er psykolog hos Red Barnet.

Siden SletDet åbnede i maj 2016, har de fået 410 henvendelser fra piger og 150 fra drenge. Og kønsforskellen er foruroligende, mener Lina Sjögren.

»Vi ved, at digitale sexkrænkelser kan sætte dybe spor og få store psykiske, sociale og faglige konsekvenser, præcis ligesom fysiske overgreb. Det gælder også for drengene. Derfor synes jeg, det er meget bekymrende, at drengene ikke søger hjælp og kan ende med at sidde alene med deres problemer«.

Drenge vil ikke være ofre

Ahmets historie er et godt eksempel på, hvordan en behagelig situation kan udvikle sig til en digital sexkrænkelse. Da han var til fest, havde han intet imod at være halvnøgen, og han oplevede det heller ikke som ubehageligt, da en mand til festen hev hans underbukser ned. Men i det øjeblik, hvor han opdagede, at der var en, som havde taget et billede af situationen og delt det uden for hans kontrol, vendte det hele på hovedet.