fakta

Sådan slår du motion interpolation fra på dit tv

Herunder kan du se, hvordan du slår den udglattende effekt fra på de fire mest solgte tv-mærker i Danmark. Du skal åbne menuen med indstillinger på dit tv for at udføre de nedenstående justeringer. Kig eventuelt i brugervejledningen for at finde ud af, hvordan du kommer ind i denne menu.



Samsung:

Samsung kalder deres motion interpolation-teknologi for Auto Motion Plus. Den kan slås fra ved at gå ind under Indstillinger og vælge ’Billede’ og ’Ekspertindstillinger’. Auto Motion Plus-indstilingerne befinder sig som regel i bunden af denne menu.

LG:

Hos LG kalder de teknologien for TruMotion. Den slås fra via de udvidede indstillinger, der tilgås ved at vælge de tre prikker nederst i indstillingsmenuen. Derefter vælger du ’Billede’ og går ind under ’Indstillinger for billedtilstand’ og så ’Billedindstillinger’. TruMotion-indstillingen findes nederst.

Philips:

På Philips-fladskærme hedder funktionen Natural Motion. Den kan slås fra ved at vælge tandhjulsikonet/’Indstillinger’ og navigere hen til ’Billede’, videre til ’Avanceret’ og så vælge ’Bevægelse og Bevægelsestyper’. Her kan du vælge graden af motion interpolation eller slå det helt fra.

Sony:

På et Sony-tv skal du bruge den såkaldte ’Action menu’. Kald denne frem via knappen på fjernbetjeningen, vælg ’Billede’ og derefter ’Avancerede Indstillinger’. Her finder du Motionflow-indstillingerne, der er Sonys motion interpolation-teknologi.

Vis mere