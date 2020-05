Efter afsløring af pornosalg på TikTok: Regeringen vil regulere sociale medier for at beskytte børn og unge

FAKTA

Pornosalg på TikTok

Politiken kunne i begyndelsen af måneden afsløre, at det sociale medie TikTok er et populært sted at sælge nøgenbilleder og hjemmelavede sexvideoer. Det gjorde vi ved at undersøge to måneders aktivitet fra februar til april på TikTok, hvor vi fandt over 100 populære profiler, der bruger det sociale medie til at sælge hjemmelavet porno.

Salget foregår ikke direkte på TikTok, men sælgerne bruger stærkt seksualiserede videoer på det sociale medie til at gøre reklame for deres salg af hjemmelavet porno. Det er ifølge eksperter problematisk, at det stærkt seksualiserede indhold er på TikTok, fordi det sociale medie er udbredt blandt børn ned til 9-10 års alderen.

