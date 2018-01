Apple spiller ud efter shitstorm: Nu skal du selv kunne bestemme, om din iPhone skal være langsom Apple vil ikke længere tvinge iPhones ned i hastighed, når deres batterier begynder at være døde.

Det gjorde en hel del iPhone-ejere godt gale i skralden for nylig, da det kom frem, at Apple via software tvang iPhones med mere end et år på bagen ned i tempo for at spare på batteriet. Apple undskyldte og satte gang i forskellige initiativer til at gøre kunderne glade igen. Nu dropper de helt at nedsætte hastigheden på iPhones, og i stedet bliver det en frivillig funktion, du selv kan indstille.

Valg mellem ydelse eller hyppigere opladning

I et interview med den amerikanske tv-station ABC har Apples topchef, Tim Cook, lovet, at den hastighedsnedsættelse, der tidligere blev påtvunget iPhones efter et år, snart vil kunne slås fra. I en kommende opdatering af iPhone-softwaren iOS 11, der lander til marts, vil iPhone-ejere kunne vælge at lade op lidt oftere for til gengæld at have en iPhone med maksimal ydelse.

Apples formål med hastighedsbegrænsningerne var at give folk længere batterilevetid. Efterhånden som batteriet i en ny iPhone bliver brugt og ladt op flere hundrede gange, mister det langsomt evnen til at holde på strømmen i længere tid. Når en iPhone således er mere end et år gammel, kan brugerne så småt begynde at se, at telefonen ikke holder helt så længe på en opladning, som den gjorde, da den var ny.

For at imødekomme dette satte Apple en funktion ind i deres iOS-software, der nedsatte strømforbruget, så levetiden på en opladning kunne holdes oppe. Det gjorde de ved at sætte begrænsninger for, hvor hurtigt CPU’en i iPhone måtte køre – og det gjorde naturligvis telefonen langsommere i brug.

Protester og søgsmål

Med andre ord fik iPhone-brugerne efter et år stadig den batterilevetid, men ikke den ydelse, de oprindeligt havde betalt for ved købet. Da dette blev afsløret, og Apple kom med sin indrømmelse, væltede protesterne ned over firmaet, og der blev endda lagt sag an mod Apple i USA og Frankrig.

Først imødekom Apple brugernes protester ved at tilbyde udskiftning af batteriet på selv relativt nye iPhones, sådan at telefonens software ikke havde grund til kunstigt at nedsætte CPU’ens hastighed og ydelse. Men nu gør de det altså også muligt at slå funktionen helt fra.

Apple vil dog indtil videre fortsætte med at tilbyde batteriudskiftninger på ældre iPhones. I den kommende iOS 11-opdatering skulle det også være muligt at se, i hvor høj grad, batteriets træthed påvirker CPU-ydelsen. Således kan iPhone-ejerne selv vurdere, om de kan leve med en langsommere telefon, eller om de hellere vil skifte batteriet ud. Eller om det er tid at købe en helt ny smartphone.