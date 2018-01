I morgen er skæbnedag for Apple: Er iPhone X et flop? Ifølge kilder i produktionsmiljøet har Apple halveret deres produktion af iPhone X, og dropper den måske fuldstændig til sommer.

I morgen finder verden ud af, om Apples storsatsning har virket. Tech-giganten satsede i 2017 på, at deres fans var villige til at betale hidtil uhørte summer for en iPhone – i Danmark kom prisen næsten op på 9.000 kroner. Men analytikerne, der følger Apples færden er næsten alle sammen enige: iPhone X er ikke nogen succes.

Standser produktionen til sommer

Visse analytikere går endda så langt som at forudsige, at Apple har tænkt sig at droppe iPhone X fra sortimentet fuldstændigt til efteråret, og vil holde op med at producere den i juli. Denne prognose kommer fra Ming-Chi Kuo, der sidder hos analysefirmaet KGI Securities. Med sine gode kilder i det asiatiske produktionsmiljø har Kuo ofte ramt plet med sine forudsigelser.

Normalt fortsætter Apple med at udbyde sidste års modeller til en billigere pris, men Kuo siger, at det ikke bliver tilfældet denne gang, på grund af et skuffende salg, som han anslår vil ligge på omkring 18 millioner eksemplarer i 2018s første kvartal – langt mindre end forventet.

Hans estimat bliver bakket op af den japanske business-avis Nikkei, der citerer tilsvarende kilder i produktionsmiljøet for at have bekræftet, at Apple har halveret deres bestillinger af nye iPhone X-eksemplarer. Ifølge avisen var det meningen, at der skulle produceres 40 millioner eksemplarer i de første tre måneder af 2018. Men nu har Apple skåret det ned til 20 millioner.

Ingen fiasko, men en skuffelse

Disse udmeldinger kommer samtidigt med en analyse fra firmaet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), der på baggrund af tal fra forhandlere er kommet frem til, at iPhone X kun står for en femtedel af det samlede iPhone-salg i USA. Den bliver slået af såvel sidste års iPhones som den 'normale' iPhone-model iPhone 8. Sidstnævnte står for 24 procent af salget. iPhone X sælger dog bedre end den store iPhone 8 plus-model, der kun er oppe på 17 procent.

Ingen af analytikerne vil går så langt som at kalde iPhone X for et gigantisk flop. Men de fleste peger på at Apple i morgen vil afsløre lettere skuffende salgstal for iPhone X. Da fremlægger Apple nemlig sit kvartalsregnskab for 2017s fjerde kvartal – der samtidig er det første kvartal i Apples regnskabsår.

Det var i denne periode, Apple sendte iPhone X på gaden, og Apple-fans stormede ud for at købe den. Som det ofte har været tilfældet med nye iPhones – men i mindre omfang de seneste par år - resulterede det i lange køer foran butikkerne og lange leveringstider for dem, der bestilte telefonen online. Faktisk nåede ventetiden op på seks uger, hvilket aldrig er sket før i Apples historie.

Design lever videre.

Men samtidig var perioden, hvor der var lang leveringstid på iPhone X også kortere end normalt, hvilket mange analytikere så som et tegn på, at et ganske specielt publikum var interesseret i luksus-telefonen, og så snart, de havde fået fat i den, faldt salget ganske drastisk.

Med andre ord er iPhone X ikke en smartphone, der har vendt iPhone-verdenen på hovedet. Visse Apple-observatører og -kommentatorer mener dog, at det heller ikke nødvendigvis var dens formål. Ryan Reith fra analysefirmaet IDC forudsagde for nylig på Twitter, at Apple i morgen vil præsentere et stærkt regnskab – og at iPhone X-salgstallene vil være i den høje ende af spektret for branchen.

Om Reith sætter det i forhold til iPhone X’ priskategori, eller om han mener markedet generelt, finder vi først for alvor ud af torsdag, når Apple fremlægger sine regnskabstal. Uanset hvad vil iPhone X’ design formentlig leve videre, selvom iPhone X tages ud af sortimentet. Ifølge Ming-Chi Kuo vil Apples 2018-iPhones i den normale prisklasse have det samme, kantløse design som iPhone X.