Apples intelligente højttaler skuffer HomePod er ikke blevet den sællert, som Apple havde håbet på og har svært ved at konkurrere med Amazons Echo.

Når det gælder ny forbrugerteknologi, er det ofte en stor fordel at være først på banen - så længe det nye produkt ikke er så avanceret, at det er for dyrt eller for svært at bruge for almindelige mennesker. Det er en strategi, Apple har benyttet sig med stor succes, tag bare eksempler som iPod, iPad og iPhone.