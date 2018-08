Danske højttalere får ørenlyd i Berlin Libratone og Bang & Olufsen har præsenteret nyskabende højttalere under IFA-messen i den tyske hovedstad.

Danmark har i årtier været kendt for gode højttalerfirmaer. Nu har to af disse danske højttalerproducenter vist deres seneste kollektioner frem under den store forbrugerelektronik-messe IFA i Berlin.

Og der er en del nyskabelser.

Kun navnet er kantet

Bang & Olufsen har for eksempel vist firmaets nye Beosound Edge-højttaler frem. Det er en højttaler i luksusenden af Struer-firmaets sortiment, og navnet er lidt af et paradoks. Når man ser højttaleren direkte forfra er der nemlig slet ikke nogle kanter at få øje på. Den er helt rund.

Går man om på siden af den, kan man imidlertid se, at der er tale om en slags tyk skive, hvor kant-overfladen er dækket af aluminium. I kombination med det sorte højttalerstof foran er der tale om et design, der trækker tråde tilbage til det Jacob Jensen-design, der satte Bang & Olufsen på verdenskortet i 70’erne. Det er dog designeren Michael Anastassiades, der har stået for Beosound Edge.

Men teknologien i højttaleren er ikke spor 70’er-agtig. Der er tale om en trådløs, aktiv højttaler, der har et indbygget touch-interface indbygget i den førnævnte aluminiums-kant. Du kan streame musik til den fra næsten hvilken som helst smartphone, tablet eller computer, for den er kompatibel både Apples nye AirPlay 2-teknologi og har en lyd-Chromecast indbygget, hvis du foretrækker Googles produkter. Den kan dog også bruges med Bluetooth.

Ørken-inspirerede farver

Som mange nyere, trådløse højttalere kan den spille i 360 grader rundt om sig selv og fylde rummet med lyd. Dertil kommer den såkaldte ’Active Bass Port’, der åbner op for en aktiv basport, når der skrues op for lyden. Det sikrer en mere energisk bas-gengivelse, når lydstyrken hæves.

Beosound Edge kommer i butikkerne fra midten af november med en vejledende udsalgspris på 23.000 kroner. Skulle det være i overkanten, kan du købe den mindre højttaler BeoPlay P6 til 2.999 kr., der nu fås i nye farver inspireret af Marokkos ørkenlandskab og byen Marrakech. Farverne har navne som ’Terracotta’, ’Dark Plum’ og ’Limestone’. Hovedtelefonerne BeoPlay H9i og de helt nylancerede øretelefoner BeoPlay E6 fås også i disse farver.

Foto: Bang & Olufsen Det strømlinede, cirkulære design på Beosound Edge gør, at højttaleren fungerer lige så godt midt ude på gulvet eller på en hylde, som hvis du hænger den op på en væg.

Apropos farver, så har Libratone altid været kendt for at lave højttaler i friske nuancer, og gerne i et dansk design, der inkluderer en stofbeklædning. Sådan er det også med Zipp 2 og Zipp Mini 2, der er de nyeste versioner af Libratones populære Zipp-højttalere.

Første, danske højttaler med Alexa

Ligesom BeoSound Edge kan disse transportable højttalere spille 360 grader rundt om sig selv, og du kan koble 10 af dem sammen, hvis der skal mere knald på lyden. Disse højttalere kan dog også stå i husets forskellige værelser i en multirums-opsætning, sådan at du kan sende forskellige musikstreams til hvert værelse.

Det sidste kan du blandt andet gøre med den indbyggede, virtuelle assistent, Alexa.

Zipp 2-højttalerne er de første, danske højttalere, der kommer med Amazons assistent indbygget. Indtil videre skal du tale engelsk med den, men du kan stadig få den til at spille musik, give dig nyhederne eller en vejrudsigt, samt styre husets smarte enheder, såsom intelligente pærer eller en netopkoblet termostat, alt sammen med stemmekommandoer, du siger ud i luften.

Zipp 2-højttalerne har dog også AirPlay 2, så hvis du hellere vil bruge Siri via din iPhone, kan du også afgive stemmekommandoer ad den vej. Højttalerne kan streame musik via WiFi og Bluetooth, og du kan gemme fem playlister eller Internet-radiostationer på dem, så du kan sætte disse igang med et tryk på en enkelt knap.

Libratone sender Zipp 2 og Zipp Mini 2 i butikkerne i oktober med en pris på henholdsvis 2.399 og 1.899 kroner.