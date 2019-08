Smartphonen til de store hænder er blevet professionel

Samsungs nye Galaxy Note10 og Note10+ understreger på flere fronter, at Note-serien er for den seriøse bruger.

FOR ABONNENTER

Oprindeligt var Samsungs Galaxy Note-serie primært lavet som et alternativ til firmaets normale smartphones, hvor sydkoreanerne tilgodeså folk med ekstra store hænder, samt alle dem, der foretrækker at tage noter i hånden. Det sidste gav ikke bare serien sit navn, men var også med til at skabe en helt ny kategori, de såkaldte ’phablet’-telefoner, hvis størrelse lå et sted mellem en telefon og tablet.