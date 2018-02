Københavnerne samler bioaffald på livet løs

»Bioaffaldet er så logisk at forklare for folk, at det er nemt at gå i gang med at sortere. Vi håber, at det er en murbrækker for at få alles øjne op for, at affald er ressourcer, der kan genanvendes igen og igen. Men det kan man ikke, hvis det hele blandes sammen«, siger enhedschefen.

Indtil nu har det været kommunens målsætning, at man i 2025 skulle nå op 45 procent genanvendelse af affaldet. Men politikerne har netop bedt teknik- og miljøforvaltningen udarbejde en plan for, hvordan man når helt op på 70 procent.

Hvordan vil I overbevise borgerne om, at de skal sortere endnu mere fremover?

»Vi kan jo se, at mængden af sorteret affald allerede nu stiger vildt. Så jeg tror, at når vi kommer med nye ting, så vil borgerne tage det til sig«, siger Ninna Hedeager og peger på, at fire ud af fem københavnere sagde ja tak til at modtage den grønne spand til bioaffald.

Før forvaltningen kommer med sine forslag, ved borgmesteren ikke, hvordan man kan nå op på de 70 procent.

»Men jeg forestiller mig blandt andet, at vi skal gøre det let at samle det ind, der forurener mest. Hvis det bliver gjort på en realistisk måde, tror jeg, at folk vil tage lige så godt imod det, som de har gjort med den grønne affaldsspand«.

Plastik og dåser skylles let

Men kommunens rådgivning til borgerne kan muligvis også strammes op, mener Merete Kristoffersen.

»Vi prøver, at blive bedre til at komme med praktiske råd, som kan gøre det lettere for folk. For eksempel behøver man ikke stå og vaske dåser og plastikbøtter af, som nogle tror«, siger Merete Kristoffersen.