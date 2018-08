Pas på netfup: Danmark et slaraffenland for vildledende nethandel Udenlandske myndigheder og forbrugere klager over danske firmaer, der lægger fælder ud på nettet og får forbrugerne til at købe varer, de ikke vidste, de havde bestilt.

Du har sikkert selv prøvet at gå i fælden. Abonnementsfælden.

Den der klapper, når du falder for fristelsen til at gå på nettet og bestille en billig eller måske endda gratis prøvepakke på bøger, elektronik, cremer eller andre former for kosmetik.

Og finder ud, et par dage senere, at du med den handling også har sagt ja tak til at modtage en hel ladning af varer i et fast abonnement, som du skal betale for i al evighed - og har meget svært ved at komme ud af.

Fakta Abonnementsfælder: Forbrugeren bestiller typisk en gratis eller billig prøvepakke eller reagerer på en besked om at have vundet en gave. Virksomheden oplyser enten slet ikke, eller godt gemt væk på hjemmesiden, at forbrugeren ved at modtage den gratis prøvepakke eller gave samtidig accepterer at modtage flere pakker som et abonnement med betalingsforpligtelse. Efterfølgende benytter virksomheden forbrugerens betalingskortoplysninger og trækker yderligere beløb. Uanmodede pakker: Virksomheden registrerer en bestilling, uden at forbrugeren er klar over det. Bestillingen registreres fx ved, at forbrugeren indtaster sin adresse for at kunne klikke sig videre og se mere om produktet. Hvis forbrugeren lukker hjemmesiden uden at have indtastet sine betalingsoplysninger, så sender virksomheden blot den uønskede pakke med en regning pr. efterkrav. Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Vis mere

I de værste varianter firmaet bag fælden trække flere penge ud af din konto med de oplysninger, du selv har udleveret om dine betalingskort.

Der er desværre noget, der tyder på, at denne her form for vildledning er særlig udbredt i Danmark Lars Arent, Forbruger Europa.

Det er den slags fælder, der klapper i et stadig større omfang, og som udløser rekordmange klager både hos Forbrugerombudsmanden og i forbrugernetværket Forbruger Europa.

Sund fornuft og kritisk sans

Det fremgår af en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Forbruger Europa, der nok en gang opfordrer forbrugerne til at bruge den sunde fornuft og den kritiske sans, når de handler på nettet.

»Vi ser en voldsom stigning i de har sager, og samtidig får vi henvendelser fra udenlandske myndigheder og forbrugere, der peger på Danmark som et af de lande, hvor der er særligt mange slemme netfirmaer, der praktiserer denne form for snyd og vildledning. Så der er desværre noget, der tyder på, at det er særlig udbredt i Danmark«, siger Lars Arent, der leder den danske afdeling af Forbruger Europa.

Her modtog det danske kontor sidste år 195 klagesager om prøvepakker, uønskede forsendelser og prøveabonnementer. Og mange klager kommer netop fra europæiske forbrugere, der klager over erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark.

Antallet af sager nåede helt op på 440 hos Forbrugerombudsmanden. En række danske firmaer er på den baggrund blevet meldt til politiet, men sagerne er endnu ikke behandlet ved domstolene.

Truet med inkasso

Det er kun fantasien, der sætter grænser for de fælder, der bliver lagt ud på nettet. De kan være designet som en webannonce for eksempelvis en mobiltelefon, hvor forbrugeren bliver bedt om at indtaste sin adresse for at undersøge varen nærmere.

Hvorefter den chokerede forbruger får tilsendt mobiltelefonen sammen med en regning, der skal betales i en fart, for ellers ryger sagen til inkasso.

Den 30.1.18 blev der trukket kr. 2228,75 fra min bankkonto. Først dá så jeg betingelserne: Man skulle have returneret varerne inden 14 dage. Citat fra klager

»Vi ser også en del sager, hvor folk bliver luret til at investere nogle penge, som de så taber to minutter efter de har indbetalt dem, hvorefter pengene er forsvundet i et virvar af selskaber med adresser i eksotiske lande. Og dertil kommer masser af falske hjemmesider, der sælger tøj, der ikke eksisterer«, siger Lars Arent.

Drop det, der ser for godt ud til at være sandt

»Der bliver hele tiden opfundet nye modeller for denne her type af vildledning. Det bedste råd, vi kan give forbrugerne, er at de skal være om muligt endnu mere bevidste om at være kritiske, når de handler på nettet. Alt, hvad der ser for godt ud til at være sandt, er med stor sandsynlighed for godt til at være sandt«, siger han.