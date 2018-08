Ny EU-dom fastslår: Pas på, når du deler andres billeder på nettet Vi har vænnet os til at billeder på nettet frit kan deles og kopieres, men en dom fra Tyskland understreger, at der er regler.

Da en elev i en nordtysk skole downloadede et foto fra en rejsehjemmeside til en fremlæggelse i undervisningen, havde skolen nok ikke regnet med at få en regning på knap 3.000 kroner.

Men fremlæggelsen endte på skolens hjemmeside, hvor fotografen fandt sit billede og afkrævede skolen penge for brugen.

Fotografen anførte, at han gav rejsehjemmesiden lov at bruge billedet, men at genbrug af det på skolens hjemmeside krænkede hans ophavsret.

Og det havde han ganske ret i.

Det har en EU-dom slået fast, og den cementerer de ophavsretlige regler, der sikrer fotografers ret til egne billeder, forklarer Morten Rosenmeier, som er professor på Københavns Universitet.

»EU-dommen slår fast, at selv når det gælder skolebørns arbejde, skal reglerne om ophavsret på nettet respekteres«, siger Morten Rosenmeier, som er tilknyttet Center for Informations- og innovationsret.

Hvem ejer hvad på de sociale medier? Man kan let og helt uforvarende komme til at overtræde ophavsretsloven på de sociale medier. Hos Dansk Journalistforbund kan du læse om reglerne.

Fotos sad tidligere kun i album

Også Anders Sevel Johnsen, som er advokat i Danmarks Journalistforbund med ophavsret og sociale medier som speciale forklarer, at dommen blot følger gældende regler.

Men den afspejler en verden, hvor alle har adgang til en computer og et kamera, og hvor billeder, som normalt blev hængt op på køleskabet eller blev klistret ind i ens eget billedalbum, i dag bliver delt digitalt med uendeligt mange.

»Dommen rykker ikke noget ved dansk retstilstand, men den viser, at det er et område, hvor selv en tysk domstol kan være i tvivl«, siger han.

Han forklarer, at skoleeleven muligvis kunne have brugt billedet lovligt, hvis det var indlejret som et link, hvilket udstiller hvor svært det kan være at finde rundt i ophavsreglerne.

Rettigheder til billeder i powerpoint

Dommen har ikke betydning for deling af billeder på sociale medier, for her har man som bruger som udgangspunkt givet tilladelse til, at de billeder, man uploader, bliver delt med de funktioner, der er inden for det sociale medie. Men trækker man billeder ud af et socialt medie, gælder de almindelige ophavsretsregler.

Svært er det, medgiver Anders Sevel Johnsen.

»Hvor mange har ikke siddet til et foredrag, hvor foredragsholderen har brugt fotos i sin powerpoint. Det er faktisk en offentliggørelse af et billede, som kræver, at man enten har fået tilsagn fra fotografen eller skal betale for brugen. Men jeg gætter, at det er sjældent, at det sker«.

Et af de springende punkter, når vi bruger et foto, er både, hvor mange vi deler det med, og hvem vi deler det med.

Som udgangspunkt er det altid ulovligt at dele et foto på nettet, som man ikke har rettighederne til.

Pas på når der er børnefødselsdag

Men også hvis en forælder laver en invitation til barnets fødselsdag, downloader et foto fra nettet og derefter kopierer invitationen i 40 eksemplarer på papir, er det faktisk ulovligt.

Loven siger at du kun må lave 'enkelte eksemplarer' til privat brug, forklarer Morten Rosenmeier fra Københavns Universitet, og dem må du også kun dele ud til personer i din privatsfære.

»Det vil eksempelvis sige din familie, og alle forældre i en klasse vil næppe blive set som tætte relationer. Derfor vil det som udgangspunkt ikke være lovligt at kopiere en invitation med et foto, du ikke har fået lov til at bruge af fotografen«. Tyskland understreger, at der er regler.