Myndigheder blæser til kamp mod fake news og madbloggere Regeringen blæser til kamp mod fake news og farlige alternative kostråd på Facebook og andre sociale medier. Det handler om at vinde noget af den tabte autoritet tilbage. Bloggerne er kritiske, og flere eksperter tvivler på, at det vil virke.

I en facebookgruppe om sukker diskuterer en gruppe borgere, om det nu også er en god idé at spise frugt.

For frugt er faktisk fyldt med sukker, skriver de, og især sukkertypen fruktose, der skal nedbrydes i leveren og nemt omdannes til fedt, kolesterol og triglycerider og måske giver kræft og hjertesygdomme. Pludselig dukker der en ny stemme op i debatten. Det er Fødevarestyrelsens social media-team, der i et høfligt indlæg fortæller, at man ikke skal bekymre sig om sukker i frugt, og at det er en del af en sund kost at spise op til 300 gram frugt om dagen.

Myndigheder vs. sundhedsguruer 2004: Atkins-kuren. Slanke- og sundhedskur, der er meget restriktiv i forhold til kulhydrater (brød, pasta, ris m.m.). Bekymrer i 2004 ernæringseksperter, myndigheder og danske brødproducenter så meget, at man få år efter lancerer Fuldkornspartnerskabet, der skulle formidle det vigtige ved fuldkorn. 2007: 'Kernesund familie — Sådan!'. Kurbog baseret primært på en families egne erfaringer, der lover at kurere mange dårligdomme, heriblandt autisme. Komælk, gluten og sukker bliver beskrevet som usundt. Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen advarer i 2008 på deres hjemmesider forældre mod at følge rådene. 2011: Palæo. Kostform, der vender kostpyramiden på hovedet, med masser af kød og grønt og få kulhydrater. Myndighederne advarer om, at den, som mange praktiserer den, indeholder for meget fedt og kød. Er beslægtet med LCHF-bølgen (low carb, high fat).

2016: Veganere. Mælk begynder igennem 2010'erne at få et dårligt ry, blandt andet takket være bøger som 'Hvad er det du drikker?' (2010). Men det er med veganismen og det plantebaserede køkken, antimælk og plantemælk virkelig får fat. Fødevarestyrelsen advarer mange steder om problemer ved at vælge risdrik og sojamælk. 2018: Regeringen lancerer 'Styrket kommunikation og proaktiv indsats mod fake news'.



Eksemplet er et tænkt, men realistisk bud på, hvordan regeringens nye 'kamp' mod 'fake news' på madområde kunne foregå. Tiltaget blev lanceret i sidste uge i forbindelse med en større strategi om at imødegå dårlig ernæring.



»Vi bliver bombarderet med oplysninger om, hvad der er rigtigt at spise«, skriver fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til Politiken. Som eksempel nævner han frygten i visse kredse for gluten — proteinet i blandt andet hvede.

»Det står enhver frit for at leve efter bestemte dogmer, men myndighederne skal stå stærkt i bruset af information som den autoritative kilde til viden om, hvad er sandt, og hvad er falsk, hvad er fakta, og hvad er følelser og synsninger. Derfor styrker vi myndighedernes kommunikation og tilstedeværelse på de relevante medieplatforme«, fortsætter ministeren.

Men det er ikke et skridt, der bliver modtaget positivt af dem, som myndighederne kunne finde på at kritisere, eller af eksperter, der kalder det en risikabel vej at gå.

Børn skal ikke have risdrik

Danske fødevaremyndigheder har tidligere kritiseret indflydelsesrige bloggere og 'selvbestaltede sundhedsguruer', som termen nogle gange lyder. F.eks. 'Kernesund familie's Ninka-Bernadette Mauritson, der blev kendt for som en af de første at popularisere gluten- og mælkefri kost, Thomas Rode Andersen, der populariserede stenalderkost, og fortalere for den såkaldte Atkins-kur, der i tiden omkring 2005-10 var populær.

I flere omgange har også vegetarer og veganere været i myndighedernes søgelys — blandt andet da det begyndte at komme dem for øre, at forældre forlangte f.eks. risdrik i stedet for mælk i børneinstitutionerne.

Det nye er, at styrelsen i langt højere grad skal være aktiv der, hvor debatten foregår. På en høflig og pædagogisk måde.

»Vi bryder os ikke om at bruge udtrykket fake news, men for os kan der være flere ting: Det kan være nogle, der synes, at noget virker på deres egen krop, og så blæser de det op til at virke for alle. Det kan være nogle, der tager enkeltstående forskningsresultater og blæser dem op, f.eks. noget, der kører rundt på nogle blogge, at man ikke skal spise frugt. Det kommer sig af en fruktosedebat, der er løbet af sporet, og hvor nogle nu mener, at frugt er frygtelig fedende. Der kunne vi godt være gået stærkere ud i medierne og have sagt, hvad der var op og ned, frem for bare at gøre det i professionelle kredse«, siger kontorchef Else Molander.

Astrup var fake news

Fødevarestyrelsens strategi er ikke tænkt færdig, og det er f.eks. endnu ikke besluttet, i hvor høj grad styrelsen vil gå ind i kommentarsporet i facebookgrupper eller på andres hjemmesider. Men grundideen er, at en eller flere ansatte i Fødevarestyrelsen skal overvåge tidens kosttrends for at spotte, om der gives kostråd, myndighederne vurderer som skadelige. Det kan også være traditionelle medier eller sågar videnskabsfolk, der giver uhensigtsmæssige råd.

Det gav Fødevarestyrelsen en forsmag på, da de i juli gik ind på facebookgruppen til webstedet Propatienter.dk for at kritisere en klumme om, at det slet ikke er så farligt at spise salt (danske myndigheder anbefaler, at vi halverer saltindtaget af hensyn til blodtryk og hjertesundhed). Klummen var skrevet af Arne Astrup, institutleder på Københavns Universitets Institut for Ernæring.

»Der var fejl i det, han sagde — det er jo forkert, at danskerne ikke spiser for meget salt, også mere end alle er enig om er skadeligt«, siger hun og nævner, at en fjerdedel af danskerne spiser mere end 11-12 gram salt om dagen.

»Han brugte forkerte data, og når han går ud i det medie, der er rettet mod folk, der ikke er raske, så er det passende for os at kommentere det«, siger kontorchef Else Molander.

Var det så fake news?

»Ja, jeg synes, den var tæt på«.

Men Arne Astrup bryder sig ikke om indblandingen:

»Jeg synes, man skal skelne mellem at imødegå farlige påstande og så forsvare eksisterende kostanbefalinger, der blev formuleret for 5-7 år siden uden at skele til, hvad den nyeste videnskab viser. Det er ikke at bekæmpe fake news, for det er ikke fake news, at der er kommet nye store undersøgelser, der sætter spørgsmålstegn ved de råd, man har i dag«, siger Astrup, der påpeger, at nyere mere lempelige råd om f.eks. salt har været fremført i nogle af de største videnskabelige tidsskrifter.

»Hvis det ender i en slags meningspoliti, er det et problem. Så kommer de bare til at stå som en museumskustode, som med hud og hår forsvarer nogle råd, som er lavet for nogle år siden«.

»De skal ikke gå efter, hvem folk er, for der er professorer, der er kugleskøre, og bloggere, der er fornuftige. Man skal gå efter, om budskaberne har hold i videnskaben eller ej, og der bliver man nødt til at være rimelig åbensindet og nuanceret. Det bliver nemlig sværere at rådgive, i takt med at vi finder ud af, at alle ikke er ens. At håndhæve, at der er et råd, der gælder alle mennesker, ved at slå ned på alle, der siger noget andet, det vil ikke virke efter hensigten. Og det får folk om mig op af stolen«, siger Astrup.

Industrien har ønsket kampen

Det er ikke kun de danske myndigheder, der ønsker at vinde noget af terrænet tilbage fra bloggerne, det gælder også det danske fødevareerhverv, der har kunnet mærke, hvordan salget af mejeriprodukter og kød er kommet under pres af et bloggerdrevet kostunivers. Arla lancerede en stor ironisk kampagne i foråret, der gjorde grin med plantemælk, og i marts skrev Leif Nielsen, branchedirektør iDansk Industri Fødevarer:

»... Vi har et problem, hvis indflydelsesrige personers egne hjemmelavede kostråd, som da den tidligere radio- og tv-vært Peter Falktoft proklamerede på Twitter, at mælk er usundt, får lov at stå uimodsagt (...) Danskerne skal have et ordentligt grundlag at træffe deres ernæringsvalg på (...) Derfor skal vi have myndighederne på SoMe-banen og ikke mindst tilliden til myndighederne tilbage«.

Spørgsmålet er, om det virker, siger Umahro Cadogan, der som sundhedsrådgiver har en stor berøringsflade med den alternative madverden: