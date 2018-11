Kræftfremkaldende stof får en ny chance i hele EU

Det er oprørende, mener Christel Schaldemose (S), socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet siden 2006.



»Det står krystalklart i loven, at vi vil af med de her stoffer. Alligevel er der alt for mange tilladelser og lange overgangsfaser. Jeg mener helt klart, at vi i Europa-Parlamentet skal gå ind og kræve svar på, hvorfor det tager så lang tid at komme af med de her uønskede stoffer«, siger Christel Schaldemose, som mener, at håndteringen af loven underminerer, hvad loven ellers står for.

»Vi havde et kemikaos, før vi fik Reach. Nu skulle vi have kontrol med stofferne. Men det får vi ikke, hvis vi ikke sørger for, at loven også håndhæves«, siger Christel Schaldemose.

Lobbyarbejde fra en stærk industri

Krom VI er så farligt, at forskerne ikke kan sætte en nedre grænse for, hvor lidt man skal inhalere, før det øger risikoen for lungekræft markant. Det er især skadeligt for medarbejderne, men rammer også forbrugere. Forbrugerrådet Tænk mener, at Kommissionen sætter virksomhedernes ve og vel over forbrugere og borgeres.



»Det er helt uacceptabelt at tillade brugen af et så farligt stof til produkter, som sagtens kunne laves af almindeligt plastik. Det betyder, at forbrugerbeskyttelsen bliver forringet, at hvilket ikke er hensigten med loven«, siger Claus Jørgensen, projektleder i Forbrugerrådet Tænk.

Når stofferne findes i produktionen stadigvæk, står de i vejen for en vigtig omstilling, som den mere progressive del af industrien står for, mener Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd.