Guide: Sådan får dit barn mere ud af gaming

Forestil dig, at dit barn har en drøm om at blive god til golf. Vil barnet få mest ud af at stå derhjemme på værelset og svinge en golfkølle eller melde sig ind i en golfklub og tage til turneringer? Det åbenlyse svar er selvfølgelig det sidste, men når det kommer til e-sport, er det straks sværere for mange forældre at gennemskue, hvordan man bliver god. Og det er en skam, mener Rasmus Fossing, der har undervist i e-sport siden 2016 og er næstformand i forbundet E-sport Danmark. Der er nemlig meget læring, nyttige kompetencer og venskaber gemt i at tage sit spil seriøst.

Her er hans guide til, hvordan børn får mere ud af gaming.

Find en klub

Det første skridt er at finde ud af, hvor den nærmeste e-sport-forening ligger. Der er efterhånden foreninger og klubber over det meste af landet, især i de større byer. Fordelen ved at gå i en klub er, at der er trænere, som kan hjælpe barnet med at dygtiggøre sig. Trænerne er gode til at forbedre børnenes kommunikation, taktiske egenskaber og hjælpe med at finde andre spillere på samme niveau, som de være på hold med. Samtidig får de også det fysiske samvær med andre spillere, og det er ofte det, der mangler, når barnet sidder alene foran skærmen aften efter aften. Det fysiske fremmøde gør det også nemmere at kommunikere med hinanden, giver en bedre koncentration og et fællesskab, som barnet ikke får, hvis det sidder alene derhjemme.

Strukturer din tid

Find ud af, hvornår det er træningstid, lektietid, spisetid og sovetid. Det er vigtigt at strukturere barnets tid, så det ikke forsømmer andre vigtige opgaver og relationer, fordi de spiller. Forældre og børn kan også få meget ud af at aftale, hvor mange timer der skal bruges på henholdsvis lektier, spil og søvn. Når barnet har overblik over, hvor lang tid der er til træning på egen hånd, er det godt at sætte sig mål for, hvad man gerne vil blive dygtigere til. Man får meget mere ud af at træne sine svagheder end bare at logge på et spil og fjolle med sine venner. Det kan eksempelvis være, at man gerne vil blive bedre til at bygge en bestemt ting i Fortnite eller kaste med røggranater i Counter-Strike. Hjælp eventuelt barnet med at lægge en plan og lave mål for hver uge.

Vent med at købe dyrt udstyr

Det er de færreste, der bruger 20.000 kroner på golfudstyr, første gang de skal ud at svinge en kølle — og med god grund. Det kræver et vist niveau, før man kan mærke forskel på en dyr og en billig mus. Derfor er det vigtigste i starten at finde ud af, hvilket spil barnet godt kan lide, og at se, om det er en interesse, der holder ved. Hvis der er behov for en bedre computer, så køb en brugt stationær gamercomputer. Det er måske fristende at købe en bærbar, men de er dyrere, dårligere og giver en uhensigtsmæssig kropsholdning.