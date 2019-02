'Ofte god efter': Mad- og drikkevarer får ny datomærkning Flere varer med datomærkningen 'bedst før' får tilføjet ordlyden 'ofte god efter' for at mindske madspild.

Det skal være lettere at forstå, at en øl eller mælk ikke nødvendigvis behøver at blive smidt ud, når den har overskredet 'bedst før'-datoen.

Således skal en ny datomærkning være med til at mindske madspild.

På flere varer med datomærkningen 'bedst før' tilføjer flere fødevareproducenter ordlyden 'ofte god efter'. Det gælder blandt andet varer som øl, mælk og chokolade.

Det oplyser madspild-appen Too Good To Go, som i samarbejde med en række fødevareproducenter har taget initiativ til tiltaget.

Ordlyden skal signalere tydeligt, at produktet ikke behøver at blive kasseret.

Blandt andet Carlsberg, Unilever, Løgismose Meyers, Arla, Coop, Thise, Toms og Urtekram har valgt at være med i initiativet med den nye mærkning.

Datomærkninger snyder forbrugerne

Ifølge Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, bliver brugerne forvirret i dag over for datomærkningerne.

»Mange danskere tror, at 'bedst før' betyder 'værst efter' og smider maden ud for en sikkerheds skyld. Dette tiltag bidrager med mere viden om fødevarer og mindsker derved madspild«, fortæller hun i en pressemeddelelse fra Too Good To Go.

Datomærkningen 'sidste anvendelsesdato' bruges på fødevarer, hvor det kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages efter overskridelse. Derfor skal man overholde datoen for 'sidste anvendelsesdato'.

'Bedst før'-datoen er derimod vejledende og bruges til fødevarer, som ikke udgør en sundhedsrisiko efter udløb, men som bare skal vurderes.

Stor fordel for de små husstande

I Arla begynder de med den nye mærkning i juni på deres Arla 24-mælk. Senere vil de løbende tilføje ændringen på andre produkter.

»Det er helt klart, at for de store familier giver det måske mindre, fordi der bliver drukket mange liter mælk om dagen«, siger Jakob Knudsen, der er administrerende direktør for Arla Danmark

»Men for de små husstande der er det en vigtig oplysning at have, fordi mælken måske står i køleskabet i flere dage. Og den har en bedre levetid, end det "bedst før", der står på«, siger han.

Hos Landbrug & Fødevarer bakker man op om tiltaget.

»For tilføjelsen vil formentlig hjælpe en del af de mange forbrugere, der ikke er opmærksom på, at 'bedst før' ikke er det samme som 'sidste anvendelsesdato'. Og som derfor smider maden ud, når den har overskredet 'Bedst før'-datoen.

»Men vores opbakning forudsætter altså, at det sker i tæt samarbejde med virksomhederne og er på frivillig basis«, siger områdechef Klaus Jørgensen i et skriftligt citat.

ritzau