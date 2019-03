Regeringen giver millioner til ny gastro-skole og blæser til kamp mod dårlig mad i provinsen

Regeringens nye ’Gastro 2025’-plan koster 56 millioner og skal sikre, at Danmark er »det sted, som turister og stjernekokke søger hen«. Blandt andet står Noma’s René Redzepi i front for et nyt gastronomi-akademi.

Et rejsehold, der skal tage ud i provinsen og hjælpe med at hæve kvaliteten af maden til turisterne.

Et stort anlagt ’gastronomi-akademi’ med stjernestøv fra kokken René Redzepi og dusinvis af udenlandske topkokke.

Og millioner til markedsføring og ’kulinarisk diplomati’, der skal styrke Danmarks ry og rolle som madland - heriblandt skal der undersøges, om madkonkurrencen Bocuse d’Or kan afholdes i Danmark.

Sådan lyder nogle af punkterne i regeringens nye ’Gastro 2025’-plan. Især det kommende Gastro-akademi er planens store og dyreste slagnummer til 25,2 millioner kroner. Akademiet skal hjælpe Danmark med at blive »et globalt centrum for gastronomi’, og skal tilbyde talentudvikling, undervisningsforløb, formidling, foredrag og meget andet.

Men for kokken René Redzepi, der bliver tæt involveret i den nye uddannelse, handler det om at give pressede kokke en tiltrængt efteruddannelse.

»Vi har lært at snitte grøntsager, men vi har ikke lært lederskab, eller hvordan man får en forretning til at hænge sammen«, sagde Redzepi efter pressemødet til Politiken.

Kokke skal blive bedre ledere

Når René Redzepi er involveret, skyldes det, at han har i mange år har været drivkraft i MAD Symposium, en organisation der laver store årlige konferencer om gastronomi, og har været drivkraft i at samle mange af verdens toneangivende kokke og madfolk til samtaler og ideudvikling om gastronomiens retning.

MAD Symposium har i flere år arbejdet på en ide om at lave en skole, og nu har organisationen fået 25 millioner til at stå for regeringens akademi.

Det nye gastro-akademi skal ikke undervise kokke i at hakke løg, men være en form for efteruddannelse - en slags bachelor - hvor kokke kan blive bedre ledere i stedet for at kaste pander efter kokkeeleverne, bedre til bæredygtighed og blive undervist eller høre foredrag fra nogle af verdens store kokke og madfolk.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var med under præsentationen af den nye Gastro 2025-plan, og Politiken nåede at stille ét spørgsmål.

Der er dem, der ville sige: hvorfor bruge 25 millioner kroner på en smart højskole for københavnske kokke, så de kan hive roer op af jorden - er det det, vi skal bruge vores penge på?

»Når jeg selv personligt har presset på for, at vi laver en Gastro 2025, og også har sat penge af det til det, så er det fordi det handler ikke om nogle københavnske smartasses, det handler om hele Danmark. Vi kan også se, at de her michelinstjerner spreder sig til hele landet, så det er ikke kun for København. Og ved siden af, at det skal gøre, at vores kokke bliver endnu bedre – på bæredygtighed, ledelse og økonomi – så handler det om branding af Danmark. Det er noget hele Danmark vinder på«, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Slut med pomfritter og remo

Regeringen afsætter også betydelige midler til forskellige former for markedsføring, eksportfremme og ’kulinarisk diplomati’, som de kalder det, der skal styrke »den gastronomiske fortælling« om madlandet Danmark.

Et mere opsigtsvækkende punkt i planen er et nyt, ’gastronomisk rejsehold’, der skal løfte maden i især provinsen. Det er en af dansk mads ømme ligtorne, som blandt andre turistorganisationerne har plæderet for at få løftet. Mange turister er glade for at komme til landet men klager over for dårlig mad i sommerlandet - og ikke mindst forholdet mellem pris og kvalitet. Turister bruger meget færre penge på mad i sommerlandet end i de store byer.

Derfor skal der nu sendes et rådgiverkorps af madfolk ud til at hjælpe lokale spisesteder med at lave noget bedre, sundere og mere lokal forankret mad.

»Det betyder, at den lille bistro ved havnen kan få noget hjælp til at servere nogle alternativer til pomfritter med remo. Og få inspiration til nogle sundere retter med lokale råvarer, så man kan smage den danske natur på tallerkenen«, sagde fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

De syv punkter

1. Gastronomi-akademi

Akademiet drives af som en public service-opgave af Komitéen for MAD symposium (MAD), der er et hjertebarn af Nomas René Redzepi. Ambitionen er at skabe et sted, der vil være internationalt eftertragtet og anerkendt. Akademiet skal være en form for efteruddannelse af kokke, og lave aktiviteter rettet mod borgerne.

Pris. 25,2 mio. kr. i perioden 2019-2022.

2. Sammentænkt markedsføring

Der gennemføres en langsigtet sammentænkning af de internationale og offentligt medfinansierede markedsføringsindsatser med henblik på at bruge gastronomi som en signatur for Danmark som fødevare- og turismeland.

Muligheden for at afholde Bocuse d’Or Europe i Danmark vil desuden blive undersøgt.