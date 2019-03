Spørg Søren Ryge: Mange glæder små gør mig glad

Tom Lerdrup: Tak for haveguiden 9.3. med dejlig Roald Als-illustration. Her er – som supplement til myriader af vintergækker – et bud på, hvad man kunne kalde havens små glæder, nemlig hornvioler.

Hos os sår de sig selv i sprækker mellem fliserne. Med lidt forsigtighed flytter vi dem til mere hensigtsmæssige steder, hvor de senere får lov at udfolde sig uden at blive trådt på. De overlever vinterkulden. I en potte ved hovedtrappen har de ovenikøbet blomstret hele vintren.

Flisesprækkerne leverer på samme måde digitalis, som hverken skal betrædes eller bekæmpes, men flyttes og senere nydes!

Mange glæder små gør én glad!

Søren Ryge Petersen: Godt, at du skrev supplerende om viola cornuta, den lille cornut, som vi kalder den.

For lige præcis dens evne til at så sig selv kan man have meget glæde af, hvis man vil. Vi har på samme måde i mange år plantet dem i krukker på terrassen, og det er lige så sikkert, at der dukker små frøplanter op i nærheden af krukkerne i de følgende år.

De spirer fint i revnerne mellem terrassens fliser, og så kræver det kun, at man ikke hører til de pertentlige, der konstant svider og brænder alt grønt væk. At man nøjes med lidt selektiv lugning og lader de små cornutter vokse frem. De er endnu sødere på sådanne forbudte steder end i krukkerne.