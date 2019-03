Så gamle er danske biler i gennemsnit: Bilen i garagen er 8,8 år gammel

Danske personbiler er i gennemsnit 8,8 år gamle. Dermed har vi per 1. januar i år den yngste bilpark siden 2001. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Middellevetiden for de fabriksnye biler er 15,1 år. Det er en anelse højere end sidste år, men næsten 1 år – 0,8 år – lavere end i kriseåret 2009, hvor vi altså beholdt den gamle bil i længere tid.

Antallet af personbiler var i Danmark ved årsskiftet på 2.594 millioner. Bilparken er på et år vokset med 64.400, men i et lidt længere perspektiv er bilparken femdoblet. I 1962 var der nemlig 470.000 personbiler på vejene, viser statistikken.

Alt tyder på, at bestanden af biler vil vokse yderligere de kommende år. Danmarks Statistik har beregnet, at antallet af biler vil passere 2,9 millioner i løbet af 2023. Forudsætningerne for, at det regnestykke holder, er, at der fortsat nyregistreres cirka 218.000 biler om året i de kommende 5 år, og at skrotningen – den aldersbetingede afgang af biler – i de kommende år er som i 2018.

Grønnere bilpark i fremtiden

Der er en politisk ambition om at gøre den danske bilpark mere grøn. Regeringen har et mål om, at der skal være en million lav- og nulemissionsbiler på gaden i 2030 – altså om bare 11 år. Men næsten halvdelen eller cirka 1,15 millioner af de biler, der er på landevejene i øjeblikket, vil fortsat køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for skrotning af biler fortsætter, viser Danmarks Statistiks beregninger. Skruer vi tiden frem til 2044, vil der være flere end 100.000 af de eksisterende biler tilbage på vejene.

Kan ambitionen om et stort indslag af grønne biler så realiseres.

I brancheorganisationen Danske Bilimportører lyder vurderingen, at målsætningen om en million lav- og nulemissionsbiler kan lade sig søre, selv om danske biler har middellevetid på mere end 15 år.

»En million lav- og nulemissionsbiler i 2030 er en særdeles ambitiøs målsætning, men ikke desto mindre er den realistisk. Der kommer nemlig rigtig mange nye modeller af nul- og lavemissionsbiler på markedet allerede fra i år og i de kommende år fremover«, siger adm. direktør Gunni Mikkelsen fra Danske Bilimportører.

I år er der ifølge bilimportørerne indtil slutningen af marts solgt 1.872 elbiler og plug in-hybridbiler hos de danske bilforhandlere, hvilket er markant stigning i forhold til samme periode i 2018. Bilproducenterne bliver mødt med krav fra EU om at reducere CO2-udledning med 20 procent i 2020 og 35 procent i 2030. Derfor vil danske bilkøbere helt naturligt få flere grønne biler at vælge mellem fremover, forudser bilimportørerne.

»Med de mål, er der slet ikke mulighed for, at bilproducenterne kan læne sig tilbage«, siger Gunni Mikkelsen.

Branche efterlyser ro om afgifter

Hvis der i de kommende 11 år bliver solgt mere end 200.000 personbiler om året, så vil det danske bilsalg med god luft runde to millioner i perioden. Men det kræver imidlertid, at en væsentlig højere andel af de solgte biler end nu skal være lav- og nulemissionsbiler.

»Vi får ikke en million lav- og nulemissionsbiler på de danske veje om 11 år, hvis ikke vi vælger de rigtige incitamenter og langsigtede løsninger. Det er vigtigt at politikerne sikre faste rammevilkår og klarlægger målsætninger, som giver hele branchen mulighed for at planlægge de helt store investeringer og udviklingstiltag, der er helt nødvendige i vejen mod den grønne omstilling«, siger Gunni Mikkelsen.

Han peger på, at det er problem, at afgifter på elbiler og plug-in hybridbiler kun er lagt fast to år ud i fremtiden, så lige nu er der skabt ro.

»Danskerne er begyndt at være trygge ved at købe de grønne biler. Hvilket også tydeligt afspejles i salgsudviklingen for elbiler og plug-in hybrid, men det er helt afgørende, at der snarest skabes langsigtet rammevilkår så både forbrugerne og erhvervslivet har klare pejlemærker at rette sig efter«, siger Gunni Mikkelsen.