Rapport: Skadelige kemikalier bliver på markedet i årtier

Mange forbrugere tror, at kemikalier i dagligdags produkter som parfume, solcreme, sofaer og børnelegetøj er kontrolleret og godkendt af myndighederne, og hvis et kemikalie er farligt, bliver det fjernet fra markedet.

Sådan er det langtfra. På grund af mangel på ressourcer forbliver millioner af tons kemikalier på markedet år efter år, efter at myndighederne har fundet dem farlige eller miljøskadelige.

Samtidig går hundredvis af undersøgelser af mistænkte kemikalier i stå i mange år, fordi industrien leverer forkerte oplysninger.

Det viser en tilbundsgående undersøgelse fra European Environmental Bureau, EEB, der er en paraplyorganisation for 150 miljøorganisationer.

»Det er meget bekymrende. Der er tale om kemikalier, der skader forbrugerne. At industrien ikke leverer rigtige data, viste jeg godt, men jeg har været dybt overrasket over myndighedernes mangel på reaktion, når de finder et skadeligt stof, og hvor langt tid det tager at få gjort noget ved det«, siger Tatiana Santos, der er seniorrådgiver for kemikalier i EEB.

Siden 2012 har myndighederne i europæiske lande haft til opgave at undersøge 352 særligt mistænkte kemikalier – alt fra helt almindelige flammehæmmere i din sofa, solfiltre i solcremen, farvestoffer i slik, tilsætningsstoffer i kosmetik og tilsætningsstoffer i maling.

Det er kemikalier, der mistænkes for at give f.eks. kræft, ændringer i arvemassen, hormonforstyrrende effekter eller have negative effekter på miljøet.

Her, syv år efter, har myndighederne kun undersøgt en fjerdedel af stofferne, nemlig 94 kemikalier. Der har i høj grad været noget at komme efter. Halvdelen – 46 – har vist sig at være skadelige til de formål, de bruges til i dag.

Indtil videre har myndighederne kun reageret på 12 af stofferne, viser EEB’s undersøgelse – typisk ved at kræve noget skrevet på etiketten af produkterne. Kun i to tilfælde har myndighederne forbudt eller begrænset brugen af stoffet.

Industrien kan dermed legalt bruge løs af de resterende stoffer. Ifølge EEB giver det sandsynligvis anledning til kræft, fertilitetsproblemer og andre helseproblemer eller kan skabe alvorlig miljøforurening.

Omvendt forsigtighed

EU har ellers på papiret en af de skrappeste kemikalielovgivninger i verden, REACH, der blandt andet kræver, at en virksomhed skal dokumentere, at et kemikalie er ufarligt, før det må markedsføres i EU.

I realiteten er det system også brudt sammen, viser EEB’s undersøgelsen. I hele to tredjedele af tilfældene måtte myndighederne kræve flere data fra virksomhederne for at komme videre. Det krav starter en langvarig proces, der tager omkring 7-9 år. Derefter tager det op mod 7 år at vedtage et eventuelt forbud.

»Det tager i mange tilfælde næsten 20 år i alt, fra et stof bliver mistænkt, til det ryger af markedet, og i mellemtiden er mennesker udsat for kemikalierne. Det er i realiteten meget nemt at slippe et nyt kemikalie ud på markedet og meget svært at få det af markedet igen. Der er tale om et omvendt forsigtighedsprincip, hvor man for at beskytte virksomhederne tillader kemikalierne. Det var ikke meningen med reglerne, men sådan er det i praksis «, siger Tatiana Santos.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk bekræfter undersøgelsen et billede, der længe har stået klart.

»Det er et vildt resultat, men vi er desværre ikke overraskede. Der er behov for en større indsats fra EU’s side, men også på nationalt plan, hvor myndighederne bør have flere ressourcer, så de kan undersøge kemikaliernes skadelige effekter og ikke mindst handle, når viden som i denne rapport kommer frem«, siger projektchef Claus Jørgensen.

Danmark har længe argumenteret for skrappere håndtering af kemikalier i EU, ikke mindst hvad angår hormonforstyrrende stoffer, der er en dansk forskningsmæssig ’specialitet’.

Fødevare- og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deler derfor på mange måde EEB’s bekymring og analyse af situation.

»Når medlemslandene screener stoffer, oplever man tit, at industrien er med til at forhale processerne ved at klage. Men hovedproblemet er, at registreringerne mangler de nødvendige oplysninger fra starten af, så stofvurderingerne bliver unødvendigt svære at gennemføre. Jeg er villig til at se på, om man på en eller anden måde kan forkorte den tid, det tager at gennemføre stofvurderinger, så vi hurtigere når frem til at kunne regulere«, skriver ministeren i et mailsvar.