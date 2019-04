Københavnske borgmestre vil sende kødet ud på sidelinjen for klimaets skyld

Det bliver ikke umuligt i fremtiden at spise kød i københavnske daginstitutioner eller på dagcentrene for ældre medborgere. Kødet kommer bare til at spille en mindre rolle.

Det forudser Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), som har taget initiativ til at se på kommunens kostpolitik.

»Jeg forestiller mig, at der skal være et vegetarisk basismåltid, som så kan suppleres med kød. Det skal være sådan, at alle kan blive mætte af det plantebaserede måltid, også dem, der kan leve uden kød og animalske produkter«, siger Franciska Rosenkilde.

»Vi har ikke regnet på strategien endnu, men jeg er sikker på, at vi kommer til at se et markant fald i CO2-aftrykket fra den kost, vi vil servere«, siger hun.

Også overborgmester Frank Jensen (S) står inde for den nye strategi.

»I København har vi allerede styrket madkvaliteten i vores institutioner, så der i dag bliver serveret god, økologisk mad til byens børn, unge og ældre. Nu tager vi næste vigtige skridt, så vi sikrer endnu sundere måltider og samtidig mindsker kommunens madspild og klimaaftryk – for også her skal København gå forrest på den grønne dagsorden«, siger Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Dermed er kommunen i gang med at forme den type strategi, som klimatænketanken Concito anbefaler.

Concito udgav i dag en rapport om fødevarers belastning af klimaet, og slog samtidig fast, at gennemsnitsdanskeren skal droppe tre ud af fire måltider med kød.

Den målsætning kan man blandt andet nå ved, at de offentlige køkkener serverer mere klimavenlig mad, det vil sige mad med mindre kød, færre mælkeprodukter, mere fuldkorn og mere grønt, siger Michael Minter, programleder for Concitos program om fremtidens fødevarer.

»Hvis kommunerne laver lækre ernæringsrige måltider, så vil vi som borgere blive inspireret af den mad, vi får i kantiner og institutioner. Desuden vil kommunernes indkøb være med til at øge markedet for alternativer til animalske fødevarer«, siger Michael Minter.

Økologisk mad har banet vejen

Københavns Kommune har allerede en klimastrategi, men de 70.000 måltider mad, der serveres hver dag i daginstitutioner, på plejecentre og i offentlige kantiner, er ikke en del af den. Derfor skal der nu formes nogen nye retningslinjer for er der nu nedsat et advisory board af eksperter indenfor alt fra ernæring til klima. Deres udspil bliver del af en strategi, som til efteråret kommer til afstemning i Københavns Borgerrepræsentation, oplyser kultur- og fritidsborgmesteren.

»Maden, som vi serverer, skal matche vores øvrige ambitionsniveau på klimaområdet. Vi er med 70.000 måltider en meget stor forbruger af fødevarer, og vores indkøb kan være med til at understøtte producenter, der gerne vil gå en mere klimavenlig vej. Samtidig kan vi være med til at inspirere borgerne, som kommer til at møde plantebaseret mad, som er lavet af dygtige fagfolk«, siger Franciska Rosenkilde.

Hun understreger, at kostændringerne skal give mening for de borgere, der skal spise maden, så man ikke pådutter dem mad, de ikke har lyst til.

Kommunen har været igennem en lignende øvelse før. For eksempel serverer daginstitutionerne 90 procent økologisk kost, og det har krævet efteruddannelse og andre madvaner. Mere mad bliver lavet fra bunden og af økonomiske grunde medfører økologien også, at der er skåret ned for mængden af kød.

Franciska Rosenkilde håber, at strategien er på plads i efteråret 2019, hvor der er Mayors Summit, et møde for borgmestrene i 40 klimabevidste storbyer.

»Vi har været så heldige, at vi har et klimatopmøde i København for C40-storbyerne. Her har vi en chance for at vise de andre storbyer, hvordan vi i København forbliver ambitiøse, blandt andet med en plan for den mad, vi serverer«, siger borgmesteren.