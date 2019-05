Hverdagsanalysen: Fri mig for falske grønne slagord

FOR ABONNENTER

Det er ikke let at være nogen«, som Dan Turell skrev i 1979, og jeg kan stadig have det sådan her 40 år senere, når jeg prøver at finde rundt i de mange ’grønne’ tilbud, som jeg møder på Facebook, i supermarkedet eller i velmenende mails. Det er ikke let at være en forbruger, der prøver at gøre det rigtige for klimaets skyld.