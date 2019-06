Fakta

Lønsikring

Op mod 400.000 lønmodtagere har enten en kollektiv eller en individuel lønsikring. En række fagforbund har ekstra arbejdsløshedsforsikring i form af lønsikring som en obligatorisk del af medlemskabet.

Det er også muligt at tegne en individuel forsikring mod arbejdsløshed. Individuelle lønsikringer koster mere end de kollektive ordninger. Priserne på lønsikringen afhænger af, hvor stor en dækning, du vil have og i hvor lang tid. Hvis du for eksempel har en månedsløn på 30.000 kroner, som du vil have 90 procent af, hvis du bliver arbejdsløs, så koster det cirka 500 kroner månedligt efter skat.

