Test: Menstruationskop og natursvamp er bedre end bind og tamponer

Gynækolog Charlotte Floridons mening:

Stofbind: ​​​»Det er ikke noget nyt i stofbind. I gamle dage brugte man bomuldsklude. Nu har man bare sat dem i produktion og udviklet dem, så de suger bedre end en stofble. Det eneste at bemærke her er formentlig behagelighed. Men der er ikke noget gynækologisk problem i at bruge stofbind«.

Menstruationskop: »Et populært produkt med god grund. Og et lille men: Koppen danner et undertryk, der gør det svært at få den ud igen, hvis man ikke kender teknikken. Man skal have fingeren op og trykke på kroppen, så undertrykket ophæves. Faktisk har vi en mistanke om, at undertrykket kan være årsag til, at vi jævnligt ser fejlplacerede spiraler«.​

Menstruationstrusse:​»Jeg måtte google produktet. Har aldrig hørt om det før. Der er heller ikke umiddelbart nogen af mine kollegaer, der har mødt det. Jeg kan hverken sige noget for eller imod menstruationstrusser«.

Natursvamp: ​​​»Den så man i mange kvindekollektiver i 70’erne. Der er dog betænkeligheder hygiejnemæssigt. Det er vigtigt at koge den, inden man genbruger den. Skeden er fyldt med bakterier og kan tackle meget. Men det kan gå galt med et fremmedlegeme oppe i sig. Ligesom med tamponer, der sidder for længe, kan bakterier gro og give toksisk shock syndrom. Jeg har dog aldrig oplevet det«.

Økobind/økotamponer: ​​​»Traditionelt er der en del kemikalier, f.eks. blegemiddel, i bind og tamponer. Alligevel findes der ikke én undersøgelse af, hvad kemikalierne gør ved os. Men man kan bruge sin sunde fornuft; kemikalier er skadelige. For mennesker og natur. Derfor er det prisværdigt, at man nu tænker i økologi i forhold til bind og tamponer«.





