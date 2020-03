»Vi fejrer det ikke«: Nemlig.com ansætter 200 nye medarbejdere

Automatisk oplæsning

Da statsministeren i onsdags på et pressemøde lukkede Danmark ned, var Nemlig.coms direktør og stifter Stefan Plenge lige trådt ind ad døren i hjemmet.

»Der gik det op for mig, at nu bliver det alvor. Og i samme øjeblik eksploderede antallet af kunder, der ville ind og handle hos os«, siger Stefan Plenge.

»Vi havde oplevet en stigning i tiden op til, men slet ikke noget, der minder om det her«.

Der var kunder, der ifølge Stefan Plenge »decideret hamstrede og købte 10 eller 15 poser ris«, så virksomheden satte hurtigt en begrænsning op, så kunderne kun kunne købe to eller tre styk af de samme varer.

Alligevel har det sat et stort aftryk på omsætningen. Før corona-virusset kom til Danmark, havde Nemlig.com en omsætning, der lå 23 procent højere end samme periode året før. I sidste uge, efter den første dansker var konstateret smittet, lød væksten på 50 procent over samme uge året før.

»Det er en væsentlig fremgang«.

Derfor ansætter Nemlig.com nu 200 nye medarbejdere på virksomhedens base i Brøndby, og er i fuld sving med at holde jobsamtaler. I denne uge skal 150 til samtale og det samme antal i næste uge.

»Vi håber og tror, at vi kan bruge langt størstedelen«, siger Stefan Plenge, der påpeger, at der er tale om faste stillinger og ikke midlertidige jobs.

Mange har det hårdt

Selvom det er glædelige nyheder med øget omsætning og nyansættelser, så bliver det ikke fejret hos Nemlig.com.

»Det er meget specielt. Vi har et fokus på at hjælpe så mange som muligt. Der er mange, der er afhængige af os og derfor er det noget, vi arbejder i døgndrift på at leve op til. Men samtidig er det specielt, fordi vi ser mange andre virksomheder, der har det meget hårdt. Derfor kan vi ikke glæde os over det, der sker nu«, siger Stefan Plenge.

»Vi fejrer det ikke. Vi har ikke på nogen måde kommunikeret til medarbejderne, at det her er fantastisk, for det er en alvorlig situation. Vi føler, at det er en samfundsopgave, vi skal løse nu. Da vi er den største aktør på nettet, er vi dem, der har mulighed for at hjælpe flest. Vi føler, at det er et stort kald at gøre det«.

Stefan Plenge stiftede allerede i 2010 onlinesupermarkedet Intervare. Men internethastighederne var for dårlige, der var ingen smartphone og så kom it-boblen, hvor mange it-virksomheder drejede nøglen om. Stefan Plenge lavede derfor konceptet om, så han tilbød blandt andre ældre borgere at hjælpe med levering af varer. Det koncept eksisterer stadig i dag.

Men den oprindelige ide havde Stefen Plenge ikke glemt, så da han besøgte en ven i New York i 2008 og prøvede et onlinesupermarked derovre, fik han blod på tanden igen. I august 2010 stiftede han derfor Nemlig.com, og siden er det kun gået frem med interessen fra danskerne.

Selskabet har stadig til gode at lave et stort overskud. I regnskabsåret 2018/2019 havde virksomheden derimod et tab på 52 millioner kroner efter skat. Omsætningen lød på 1,4 milliarder kroner, og virksomheden har 1.100 ansatte.

Senest er Aalborg-området blev tilføjet til Nemlig.coms kort, så virksomheden sender nu varer ud med chauffører til 68 procent af landet, men de øvrige dele må vente.

»Vores mål er at komme ud i hele Danmark. Det er kun et spørgsmål om tid, før vi kommer endnu længere ud. Men med den situation vi har nu, hvor der er flere, der ønsker at handle, end vi har kapacitet til, synes jeg at det ville være forkert at gøre området endnu større. Så vi prioriterer vores nuværende områder«.

De varer, som kunderne især efterspørger nu, er langtidsholdbare varer som ris og havregryn og frostvarer, samt hygiejnevarer som sæbe.

»Vi har ikke mere udsolgt end normalt. Det er normalt, at man ud af et sortiment på 12.000 varer, har varer, der er udsolgt en dag eller to«, siger Stefan Plenge.

Der er dog én vare, som Nemlig.com ikke har i denne uge.

»Lige nu har vi ikke mere håndsprit på hylderne, men vi får nye forsyninger hjem i næste uge«, lover Stefan Plenge.