Pokémon-kort solgt for 3.500 kroner: Samlekort oplever en stor renæssance

Pokémon-figuren Mewtwo rækker tre fingre frem mod beskueren og ser ualmindelig koncentreret og kampklar ud. Kortet, som Mewtwo er afbildet på, er et såkaldt secret rare-kort og lige nu et af de dyreste i netbutikken Pocketmonster.dk’s udvalg. Det koster 1.500 kroner.

»Men vi har lige solgt et endnu dyrere kort. Det kostede 3.500 kroner, så folk har pengene til det. Det er helt vildt. Jeg niver mig selv i armen nogle gange«, siger Jacob Kratz, der driver Pocketmonster.dk sammen med sin bror.

Pokémons kortunivers var en kæmpe dille i 1990’erne, der aldrig rigtig er gået helt væk. Men nu er interessen for universets samlekort pludselig eksploderet, og priserne for de klassiske kort er steget med flere hundrede procent. Og det er ikke kun Pokémon, der oplever kæmpe vækst – det samme gælder Magic the Gathering-kortserien og baseballkort, amerikansk fodbold-kort og fodboldkort. Ifølge flere eksperter har coronapandemien – »hvor folk« ifølge Kratz »har tid til at genopdage deres hobbyer« – bare hældt yderligere benzin på bålet.