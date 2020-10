Guide: Du vil så gerne have dine børn til at læse bøger, og nu er det ferie, og gid de ville slippe skærmen ...

Ude i midterrabatten på motorvejen bor en elskovssyg mælkebøtte og en blomst. En dag går blomsten sin vej. Den er ikke helt sikker på sine følelser for mælkebøtten. Blomsten kommer over på den anden side uden at blive kørt over. Her spiller den kort med en kam, der hedder Kirsten, en hare og en mariehøne. Så går den hjem til sig selv, hvor mælkebøtten er gået i frø. Snip. Snap. Syret. Og tegner Signe Parkins er med på løjerne. Hun udvider Hanne Kvists tekst med talebobler. Hun botaniserer vildt i bilblomsterne, hvor rattet sidder til venstre, og hverdagsagtige bemærkninger stiger op fra passagersæderne. »Jeg glæder mig til ’Den store bagedyst’«, er der en, der siger. En mor vender sig og sukker: »Lad være med at larme«. Det er helt ualmindelig almindeligt. Der er vist aldrig kommet noget lignende. Og tegneren fik da også Kulturministeriets store pris for at være så anderledes. (4 år og op).

Billedbog: Hanne Kvist (tekst) og Signe Parkins (tegninger): Blomsten der elsker mig. Gyldendal.

Halen er måske det fineste organ på en menneskekrop. Den er usynlig, men den er der. Som en registrant af følelser og fornemmelser. Den kan svinge glad, og den kan visne. Pigen i billedbogen ’Min hale’ er et rigtigt livstykke, som man siger. Det gør mor urolig, for hvad kan det ikke føre til med al den livsglæde, så hun tager den store saks og klipper datterens hale af – for hendes egen skyld. Men pigen hopper bare videre. Hun er ikke bange mere, for hun ved, at tiderne er skiftet, og at haler vokser ud igen. Hvis man vil. Så fint og enkelt er budskabet i Lilja Scherfigs nye historie for alle og enhver. Der er ikke mere at snakke om. Nu skal der hoppes og danses. Og Signe Kjær følger op med billeder af alvor og leg. Nogle gange dunkelt. Andre gange lysende af liv. Det er en billedbog til tiden. (5 år og op)