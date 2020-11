Danskerne havde rekordmange penge til rådighed sidste år

Automatisk oplæsning

Sidste år fik den gennemsnitlige dansker flere penge mellem hænderne til blandt andet forbrug og opsparing.

Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik betød det, at den disponible indkomst for alle i Danmark over 15 år lå på 243.400 kroner i 2019.

Det er et rekordhøjt niveau, oplyser interesseorganisationen Dansk Erhverv.

Den disponible indkomst er det beløb, som en person eller familie har til boligudgifter, forbrug eller opsparing, når skatter og renter er betalt.

I løbet af 2019 steg den disponible indkomst i gennemsnit med 6400 kroner eller 2,7 procent i forhold til 2018.

Det gør sidste år til det tredjebedste år siden årtusindeskiftet målt på indkomstvækst.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, skal sidste års vækst ses, i lyset af at dansk økonomi før coronakrisen har befundet sig i et flot økonomisk opsving siden 2013.

»Kombinationen af stigende beskæftigelse, lav inflation og fremgang på de finansielle markeder har skabt grobund for en rigtig flot indkomstvækst«.

»Dertil er antallet af offentligt forsørgede faldet til et lavt niveau«, siger Tore Stramer.

Lavvækst kan bide sig fast henover vinteren

Som følge af coronakrisen er han dog ikke i tvivl om, at sidste års rekord i den disponible indkomst ikke bliver gentaget i år.

»Det skyldes, at coronakrisen har ramt dansk økonomi rigtig hårdt«.

»Vi har set en kraftig stigning i ledigheden. I øjeblikket er i omegnen af 25.000 personer ledige som følge af coronakrisen«.

»Virksomhedernes omsætning er i årets første ni måneder foreløbigt dykket med over 100 milliarder kroner, og dertil er der en risiko for, at den her lavvækst kommer til at bide sig fast også henover vinteren«, siger Tore Stramer.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser desuden, at der sidste år er kommet flere danskere med en indkomst på over en million kroner før skat.

I alt havde 99.900 personer en indkomst på over en million kroner. Det var korrigeret for prisudviklingen en stigning på 7800 personer i forhold til året før.

Ritzau