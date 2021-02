1920'ernes fest og optimisme kan gentage sig

Hvis du har set den tyske hitserie ’Babylon Berlin’, ved du præcis, hvordan de brølende 20’ere så ud. Teknologiske nybrud og en grundlæggende optimisme gav et årti, der var præget af økonomiske fremskridt og farverige fester. Og det var ikke så underligt, at der var behov for lidt konfetti og løssluppenhed. 1910’erne havde budt på en verdenskrig og en global influenzapandemi i form af den spanske syge, der dræbte millioner af mennesker.

Da verden endelig åbnede igen efter pandemien, blev der festet igennem. Og meget tyder på, at 2020’erne, trods en sløj start, kan blive lige så brølende af liv og optimisme. Coronapandemien har skabt et kvantespring inden for vaccineforskningen og er blevet det store gennembrud for rna-teknologien, som mange håber vil blive nøglen til at kunne forebygge og kurere en lang række sygdomme – herunder flere former for kræft.

Samtidig har nedlukningen af samfundet vist, hvor meget teknologien rent faktisk kan. Store dele af arbejdsstyrken har kunnet fortsætte arbejdet derhjemme eller i sommerhuset, og det har vist sig, at der i mange jobfunktioner ikke findes nogen fysiske grænser for, hvor man kan arbejde. Så længe børnene altså opfører sig ordentligt, psyken kan holde til det, og man ikke får ondt i ryggen af at arbejde fra sofabordet. Techvirksomheder sender lige nu raket efter raket op i atmosfæren med satellitter, som vil give lynhurtigt internet til selv de fjerneste bjerge og savanner. Så hvis din chef er med på ideen, kan du om få år arbejde fra Gobi-ørkenen i Mongoliet eller på en afsides strand i Thailand, hvis det er det, du har lyst til.