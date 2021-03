Trustpilot går på børsen i London - vil hente 300 millioner

Automatisk oplæsning

Den danske virksomhed Trustpilot vil børsnoteres i London.

Det viser dokumenter offentliggjort på London Stock Exchanges hjemmeside.

Trustpilot vil forsøge at hente lidt over 300 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen.

Virksomheden vil både sætte nye aktier til salg, ligesom eksisterende aktionærer også vil kunne sælge aktier.

Trustpilot er en hjemmeside, hvor forbrugerne kan bedømme en virksomhed - for eksempel på produkter eller service.

Den blev stiftet i 2007 og er gratis for forbrugerne.

Til gengæld tjener Trustpilot blandt andet penge ved, at virksomheder via et abonnement må vise kundernes anmeldelser på deres hjemmeside eller bede om at få indblik i den data, Trustpilot har liggende om virksomheden.

Administrerende direktør og stifter Peter Holten Mühlmann siger i en kommentar, at børsnoteringen skal skabe mulighed for at få Trustpilot ud i flere dele af verden.

»Dagen i dag er en milepæl i vores udvikling. Vi vurderer, at en børsnotering af virksomheden vil give os mulighed for at fortsætte de seneste års momentum og give os en platform, som vi kan bruge til at levere nye produkter til flere lande«, siger han om børsnoteringen.

Trustpilot er vokset markant de seneste år og havde i 2020 en omsætning på 626 millioner kroner. Trustpilot har omkring 20.000 kunder.

Udgifterne har dog været højere end indtægterne, og selskabet har kørt med underskud. Sidste år tabte selskabet omkring 75 millioner kroner.

Trustpilot har i underkanten af 700 ansatte og har hovedkontor i København.

ritzau