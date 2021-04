Rapport: Kriminelle har for let spil på nettet

Automatisk oplæsning

Hvert år bliver omkring 450.000 danskere udsat for it-kriminalitet eller forsøg på det.

Derfor er der brug for en større og mere systematisk indsats, mener Det Kriminalpræventive Råd og Forbrugerrådet Tænk, der fredag kommer med rapporten ’Digital Risikoadfærd’.

Det skriver Jyllands-Posten.

Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk, siger til Ritzau, at de it-kriminelle har fået lettere spil i takt med, at samfundet er blevet mere digitalt.

»Vi er blevet mere og mere digitale. Her er Danmark virkelig i front, og det er selvfølgelig godt«.

»Men vi kan også se, at den i stigende grad brugervenlige digitale kommunikation fra blandt andet myndigheder giver meget større plads for de it-kriminelle, som også er blevet meget mere professionelle på det sidste«, siger Anja Philip.

Forbrugerrådet Tænk siger, at problemet er så stort, at man som individ ikke længere kan stå alene med ansvaret.

»Som individer kan vi blandt andet bruge appen ’Mit digitale selvforsvar’ til at vide, hvilke digitale trusler, der er i omløb, og så skal vi blive bedre til at bruge sådan noget som password-managers, som gør, at vi kan blive mere sikre«.

»Men det er altså en opgave, som også myndigheder, virksomheder og andre må være med til at løse, så de digitale løsninger bliver sikrere«, siger Anja Philip.

Kriminelle fanger os med paraderne nede

Rapporten peger blandt andet på, der bør oprettes forpligtende partnerskaber mellem virksomheder og myndigheder, herunder politiet, hvor man kan erfaringsudveksle, skabe fælles initiativer og finde løsninger, der kan modarbejde digital svindel, skriver Jyllands-Posten.

Borgerne bliver narret af de kriminelle, fordi de har gennemskuet, hvad man normalt vil anse som legitime beskeder fra eksempelvis postvæsenet eller myndighederne.

»Det er typisk sådan, at vi som brugere står i en travl hverdag eller måske sidder trygt i sofaen, og så er de kriminelle blevet så kvikke, at de fanger os med paraderne nede på et emne, som vi typisk er i gang med«.

»Mange af os venter eksempelvis på pakkepost eller sidder og døjer med årsopgørelsen, og så kommer der lige en sms eller mail, som handler om præcis det, og så kommer vi desværre til at trykke på det link, der typisk ligger«, siger Anja Philip.

De it-kriminelle gør sig i alt fra hackede kodeord, identitetstyveri, investeringsfup, stjålne kreditkortdata og andre former for it-kriminalitet, som er et stigende samfundsproblem, skriver Jyllands-Posten.

Appen ’Mit digitale selvforsvar’ kan bruges til at overvåge, hvor man skal være opmærksom.

Hver måned kommer der i appen 300-400 tip om fishing og såkaldt smishing, hvor sms’er bruges til at lokke data ud af folk. Indtil videre er der i år kommet knap 1900 henvendelser, skriver avisen.

