Det bedste tidspunkt at købe en elbil er lige nu

Overvejelser, før du køber en elbil

Ingen elbiler har det hele, men her er en række vigtige ting at kigge efter:

Høj opladningshastighed. Den skal ideelt kunne oplade til 80 pct på den tid, det tager at købe en Ritter Sport og bladre i Euroman på tanken. Mindre kan gøre det, hvis du sjældent tager på langtur.

Lang rækkevidde. Også selv om du ikke har behov for det, er det ofte bedre at bruge lidt flere penge på det store batteri. Gensalgsværdien falder mere for en bil med lille rækkevidde i forhold til samme bil med den større rækkevidde.

CO 2 -neutral. Hvis din elbil skal være ægte grøn, bør den være produceret primært med grøn strøm. Batteriproduktion er en stor kilde til CO 2 -udledning.

Smartphoneklog. Ideelt bør en elbil kunne låse sig op, bare du bare nærmer dig med smartphonen i lommen. Bilappen skal selvfølgelig kunne forvarme bilen og fortælle dig, hvor den holder parkeret.

Frunk. Et ekstra bagagerum under motorhjelmen som f.eks. i en Tesla. Perfekt til beskidte ladekabler.

God stuveplads til ladekabler. Nogle biler har overraskende beskeden plads til diverse ladekabler. Irriterende, hvis man forventer at skulle lade meget på farten.

Lille venderadius. Baghjulstrukne elbiler kan designes, så de vender på en tallerken: Se f.eks. ID.3 og Audi Q4 e-tron.

Infotainment med apps. Spotify, Tidal, Saxo, ruteplanlæggere – vi vil have apps på skærmen, enten via Apple Carplay og Android Auto (helst trådløst) og indbygget i bilens software som i Polestar 2.

Kloge ruter. En elbil bør kunne regne ud, hvilke ladestop du skal foretage på langfarten, og ideelt gøre batteriet klar til at blive ladet op (f.eks. forvarme det).

’En-pedals’-kørsel. En elbil skal kunne indstilles til ordentlig ’en-pedals’-kørsel – altså hvor man kan nøjes med at bruge speederen til både at speede og bremse som i en radiobil. Flere producenter kan ikke finde ud af det (f.eks. VW og Audi).

Opdaterbar via wi-fi. Man kan tilgive mange fejl og mangler i en elbils betjening, hvis man ved, at softwaren kan opdateres ’over the air’, som det hedder – uden at skulle på værksted.

Varmepumpe. I kølige Danmark er det en god idé, at elbilen har en varmepumpe – altså et elbesparende airconditionanlæg.

