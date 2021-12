Vi har desværre ingen kvik-test«, står der på et håndskrevet papirskilt på Kongelig Hof Apotek i København på de automater, hvor kunderne trækker et nummer til betjening.

Det skilt har været rigtig mange gange i brug de seneste to uger, ja, faktisk hver dag. For hverken her eller hos kædens tre andre apoteker har man haft hjemmetests til salg i nogen nævneværdige mængder de seneste to uger.