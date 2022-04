Dansk ikkeøkologisk eller spansk økoagurk? Minister vil skabe verdens første klimamærke, som kan vejlede dig

Fødevareministeren sætter nu gang i et arbejde, der skal gøre det let for forbrugerne at vælge mere klimavenligt, når de handler. Pas på, at mærket ikke bliver vildledende, siger Forbrugerrådet Tænk.