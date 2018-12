Bliver trafikken på cykelstierne mere risikofyldt? Elkøretøjer kan få lov at drøne ind på cykelstierne Politiet, trafikorganisationer og ulykkeseksperter er bekymrede ved udsigten til at få motoriserede skateboards og elcykler sendt ind blandt cyklisterne.

Kan vi presse flere trafikformer ind på cykelstierne?

Det mener Folketinget, der har åbnet for at kunne sende blandt andet elløbehjul og motoriserede skateboards ind på cykelstierne.

Går det som planlagt, vil Færdselsstyrelsen i januar godkende bestemmelser, der gør det lovligt at anvende de eldrevne småkøretøjer i trafikken.

FAKTA Kend dit nye elkøretøj Elløbehjul Hvad er det: Et løbehjul, der på alle måder virker som et løbehjul, men med en motor og et batteri, der driver et af hjulene. Nogle løbehjul har elektronisk bremse, der betjenes via en knap, andre har almindeligt bremsegreb. Hastighed: Typisk omkring 20 km/t., men der fås herhjemme modeller, der kører mere end 50 km/t. Elskateboard Hvad er det: Et relativt langt skateboard (også kaldet et longboard) med en kraftig motor, der driver baghjulene, og et fladt batteri på undersiden. Derudover en fjernbetjening med et lille speederjoystick, man holder i den ene hånd. Hastighed: Typisk 20-30 km/t., afhængig af modellen

Segboard/Hoverboard Hvad er det:En selvkorrigerende, selvbalancerende ’skateboard’ på to hjul – hvert hjul har egen motor og gyroskop, der holder balancen. Man bevæger sig fremad ved at vippe fødderne fremover og baglæns ved at vippe fødderne baglæns. Hvis man kunne vipper med en fod, drejer segboardet. Man kan køre rundt om sig selv i cirkler og køre baglæns. Hastighed: 10-15 km/t. Vis mere

Det er imidlertid en beslutning, der bekymrer brugere og eksperter.

Rådet for Sikker Trafik forventer, at det vil skade trafiksikkerheden, hvis der åbnes for en lang række motoriserede køretøjer af vidt forskellig karakter: »Det vil utvivlsomt øge både utrygheden og risikoen på cykelstierne«, advarer rådet i et høringssvar.

»Vi er betænkelige ved – i den almindelige trafik – at tillade legetøj og ’sjove’ køretøjer, som må formodes særligt at appellere til børn og unge, som lægger op til kåd adfærd«, understreger organisationen.

Ligesom flere andre organisationer, der tager afstand fra ideen, peger rådet på erfaringerne fra andre lande, der har registreret et stigende antal ulykker som følge af blandt andet eldrevne løbehjul.

Ændringerne vil være til skade for trafiksikkerheden, forudser trafiksikkerhedseksperter.

Rigspolitiet advarer mod de små elkøretøjer

Også Rigspolitiet finder det meget betænkeligt: at tillade køretøjestyperne på veje, hvor færdselsloven gælder. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ser det som problematisk at åbne for de små køretøjer på veje og cykelstier og henviser til deres manglende styre- og bremseegenskaber.

Cyklistforbundet anser ændringerne for at være direkte kontraproduktive, når det handler om at mindske antallet af uheld og ulykker på vejene. Det vil gå ud over cyklisternes færdselssikkerhed, når små hurtigtkørende eldrevne løbehjul og skateboards kastes ind i trafikken blandt langsommere kørende cyklister, forudser organisationen.

Vognmandsbranchen frygter, at dens chauffører vil komme til at påkøre flere, fordi de nye køretøjer vil bidrage til de ifølge brancheorganisationen DTL i forvejen kaotiske forhold, som det er uhyre vanskeligt at få overblik over.

Chaufførerne skal orientere sig i en håndfuld spejle til alle sider og samtidig holde øje med det, der foregår foran køretøjerne, når de for eksempel skal dreje. Og så hjælper det ikke, hvis der pludselig kommer flere forskellige køretøjer i vekslende hastigheder at skulle holde øje med. Det kan svække trafiksikkerheden, mener DTL.

Samme bekymring har trafiksikkerhedseksperter på DTU, der ser en risiko for flere kollisioner, både med cyklister og ved mødet med biltrafikanter.

»Forskning viser, at ulykker med alvorlig tilskadekomst på tojulede køretøjer ofte opstår i kryds og rundkørsler, når bilister undlader at holde tilbage«, understreger universitetet.