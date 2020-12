Om et år skal du huske hjelmen på elløbehjulet

Fra 1. januar 2022 bliver det lovpligtigt at bære hjelm, når man kører på et elløbehjul og andre små motoriserede køretøjer.

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

»Lige nu og her er vi i en pandemi, og derfor kan det være besværligt at dele hjelme. Derfor er kravet først gældende fra 1. januar 2022«.

»Men opfordringen er selvfølgelig, at man allerede nu benytter hjelm, fordi der er syv gange så stor risiko for at blive involveret i en ulykke i trafikken med elløbehjul, end hvis man eksempelvis kører på cykel«, siger han.

For cirka tre måneder siden bad Benny Engelbrecht Færdselsstyrelsen om at sende nye regler med krav om hjelmpligt på elløbehjul i offentlig høring.

Konkret handlede det om at lave en ændring i bekendtgørelserne om små motoriserede køretøjer. Det vil altså betyde, at der bliver hjelmpligt på elløbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.

Retningen er givet nu

Tal fra Transport- og Boligministeriets evaluering af forsøgsordningen har tidligere peget på, at risikoen for ulykker er syv gange så høj på elløbehjul som på en cykel.

Adspurgt om, hvorvidt det kan blive aktuelt at indføre kravet om at bære hjelm lidt tidligere, hvis det kommer til at gå rigtig godt med at bekæmpe covid-19, siger Benny Engelbrecht:

»Helt aktuelt har jeg ikke planer om at fremskynde det i forhold til det her«.

»Men retningen er givet nu, og derfor forventer jeg selvfølgelig også, at ansvarlige udlejere allerede nu begynder at arbejde på modeller, hvor man kan sikre, at brugere af elløbehjul, hvis de lejer dem, også har adgang til en hjelm«.

Transportministeren håber også, at folk, der selv ejer et elløbehjul, vil bruge hjelm, også inden at det bliver lovpligtigt.

Sanktionen for at køre uden hjelm på elløbehjul efter 1. januar 2022 bliver ifølge Benny Engelbrecht en bøde, der svarer til den, som gives, hvis man eksempelvis kører på knallert uden hjelm.

»Men i første omgang håber jeg, at det sætter sig i befolkningen. At man husker at bruge hjelmen, blandt andet fordi elløbehjulet er et noget mere farligt køretøj, end en cykel er«, siger han.

ritzau