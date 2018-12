Få overblikket: Her kan du handle i juledagene

Har du glemt kirsebærsovsen, er der hjælp at hente i flere af landets butikker.

Men julen følger helligdage, og med dem et påstyr med lukkede butikker.

Ifølge lukkeloven skal butikkerne som udgangspunkt holde lukket juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag. Heldigvis for os, som i farten kunne glemme at lægge rødkålen i kurven dagene op til jul, er nogle butikker undtaget.



Om butikken skal holde lukket eller ej, bestemmes efter dens omsætning. Butikker, som omsætter for mindre end 34,2 millioner om året, inklusiv moms og punktafgifter, må holde åbent.

Politiken giver her overblik over, hvor du kan købe de sidste ting til julebordet.

Flere af butikskæderne leverer også varer til døren. Tjek deres hjemmesider for mere information herom.

Åbningstider julen 2018

7-Eleven

24. december: Lokal variation. Døgnåbne butikker har også døgnåbent 24. december.

25. december: Lokal variation. De fleste butikker har åbent som på almindelige hverdage.

26. december: Lokal variation. De fleste butikker har åbent som på almindelige hverdage.

www.7-eleven.dk

Aldi

24. december: 8 – 14. Kan variere

25. december: 8 - 20. Kan variere

26. december: 8 - 20. Kan variere

www.aldi.dk

Bilka

24. december: Lukket

25. december: Lukket

26. december: Lukket

www.bilka.dk

Fakta

24. december: 7 – 15. Med enkelte undtagelser

25. december: 10 – 22. Med enkelte undtagelser

26. december: 7 – 22. Med enkelte undtagelser

www.fakta.dk

Føtex

24. december: Lukket. Føtex food har åbent 7 - 16.

25. december: Lukket. Føtex food har åbent 7 - 22.

26. december: Lukket. Føtex food har åbent 7 - 22.

www.foetex.dk

Irma

24. december: Lokal variation. De fleste butikker holder åbent.

25. december: Lokal variation. De fleste butikker holder åbent.

26. december: Lokal variation. De fleste butikker holder åbent.

www.irma.dk

Kvickly

24. december: Lukket

25. december: Lukket

26. december: Lukket

www.kvickly.dk

Lidl

24. december: Lukket

25. december: Lukket

26. december: Lukket

www.lidl.dk

Meny

24. december: Lukket. Udvalgte butikker har andre åbningstider.

25. december: Lukket.Udvalgte butikker har andre åbningstider.

26. december: Lukket.Udvalgte butikker har andre åbningstider.

www.meny.dk

Netto

24. december: Helligdagsåbne butikker har åbent fra 8 – 15. Enkelte butikker har andre åbningstider.

25. december: Helligdagsåbne butikker har åbent fra 8 – 22. Enkelte butikker har andre åbningstider.

26. december: Helligdagsåbne butikker har åbent fra 8 – 22. Enkelte butikker har andre åbningstider.

www.netto.dk

Rema 1000

24. december: Lukket. Udvalgte butikker har andre åbningstider.

25. december: Lukket. Udvalgte butikker har andre åbningstider.

26. december: Lukket. Udvalgte butikker har andre åbningstider.

www.rema1000.dk

SuperBrugsen

24. december: Lukket

25. december: Lukket

26. december: Lukket

www.superbrugsen.dk