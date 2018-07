Ryges klumme: Havefolket behøver ikke bekymre sig over tørken - der er kun ét sted, de skal passe på

FOR ABONNENTER

Der snakkes om tørke i Danmark, selv i nyhederne. Maj og juni har været de tørreste i mands minde, og landmændene stønner. Der er ikke græs på markerne mere, og de er begyndt at bruge af vinterfoderet til dyrene. Høsten af vinterbyg er i fuld gang, og 2018 bliver ikke rekordhøst. Lad os dog understrege, at der ikke er katastrofe i Danmark, som stadig er grønt og smukt de fleste steder; ingen tørster, ingen sulter, og til overflod er der stadig vand i alle vandhaner, for vores vandforsyning er noget af det mest stabile, der findes.