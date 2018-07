To danske stortalenter slider med glæde for andres Tour-succes

To af dansk cykelsports mest spændende og succesrige unge talenter, 23-årige Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) og den halvandet år ældre Magnus Cort (Astana), har i ni dage slidt på de franske landeveje med udsigt til endnu hårdere arbejde på hovedparten af de resterende 12 etaper i Tour de France, fordi fordi deres respektive kaptajner, hollænderen Tom Dumoulin og Danmarks store håb Jakob Fuglsang, begge drømmer om at stå på podiet i Paris 27. juli.

Med to timers mellemrum og på hoteller i hver sin by – Kragh i Aix-les-Bains, Cort i Chambéry ikke alt for fjernt fra morgendagens startcentrum i Annecy – havde de to unge himmelstormere ved hviledagens traditionelle pressemøder mulighed for at ytre sig om både egne og kaptajnernes muligheder, og det kan uden overdrivelses slås fast, at de begge nærer en klippefast tro på den mand, de hver for sig skal forsøge at hjælpe til succes.

Tror på Fuglsang som vinder

»Som Jakob er kørende, kan jeg ikke se nogen grund til, at han ikke skulle blive den endelige vinder«, fastslår Magnus Cort.

»Han har udviklet sig meget i den rolle, han nu har. Han har måske tidligere været for blød, men nu er han i stand til at udstede meget klare og direkte ordrer, og som hjælperrytter er det en kæmpe fordel at vide, hvordan man skal anvende sine kræfter«.

Sine personlige ambitioner har Magnus Cort lagt på hylden, efter at han lige i starten af løbet troede på, at de måske kunne blive indfriet.

»På de to første etaper fik jeg lov til at spurte med, men uden at have nogen til a hjælpe mig, og det blev altså for svært. Siden har vi fundet ud af, at jeg skal bruges på anden måde, hvilket jeg hele tiden har været indstillet på, og det har jeg det fint med, for jeg får min chance i andre løb«.

Havde slet ikke tænkt på ungdomstrøjen

Søren Kragh Andersens hidtidige Tour har formet sig markant anderledes end Corts al den stund, at han seks dage i træk er blevet iklædt førertrøjen i konkurrencen for ryttere født efter 1. januar 1993.

»Inden Touren begyndte, havde jeg overhovedet ikke skænket den hvide ungdomstrøje en tanke, men efterhånden som dagene er gået med podiehyldest og al den anden virak, har det da udviklet sig på en måde, så jeg føler det, som om det er en drøm, jeg gennemlever«, siger Søren Kragh Andersen, efter at Dumoulin kort inden havde fortalt, at den unge dansker i højdetræningslejre faktisk nogle gange har kørt fra ham på stigningerne.

»Det har jeg måske nok, men bjergrytter bliver jeg aldrig, og derfor gør jeg mig absolut heller ingen forestillinger om, at køre i denne trikot ret meget længere. Måske er det slut allerede i dag, men jeg har nydt eventyret så længe, det varede«.

Forspring forsvinder lynhurtiogt i bjergene

»Jeg er godt nok 7 minutter foran min nærmeste konkurrent, men i bjergene kan et sådant forspring forsvinde i løbet af ingen tid. Lige fra løbets start har al min fokus været rettet mod at arbejde så effektivt for Tom som muligt. Det andet, der er kommet til, er en dejlig bonus, men det får ikke lov til at stå i vejen for holdets overordnede mål«.

»Og jeg tror på, vi kan nå det. Da jeg sad på hjul af Tom på brostenene i søndags, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at han er i kanonform. Jeg glæder mig til at kunne støtte ham så lang tid som muligt i bjergene, og skulle der pludselig komme en dag som i Tour de Suisse, da holdet mente, at jeg skulle satse på en etapesejr, er jeg da klar til det, men det sker nu nok ikke«.