Professor i etik: Vi bør tilbyde hpv-vaccine til alle drenge Professor i etik og medlem af Det Etiske Råd Thomas Søbirk Petersen finder det forkert, at vaccinen ikke tilbydes til alle unge uanset køn og seksualitet.

Kerneværdien om lighed i det danske sundhedsvæsen er sat ud af spil, når Sundhedsstyrelsen fra 1. februar vælger at tilbyde hpv-vaccinen til særligt udvalgte drenge, nemlig dem, som er homo- eller biseksuelle.

Det mener professor i etik på Roskilde Universitet, RUC, Thomas Søbirk Petersen, som også er medlem af Det Etiske Råd.

»I Danmark har vi ellers en stærk værdi om, at alle har lige adgang til sundhed, uanset køn, seksualitet, religion og hudfarve. Det er trods alt lidt bedre, at nogle drenge nu får tilbudt vaccinen fremfor ingen, men tilbuddet burde gælde alle. Både piger og drenge«.

Økonomi må godt tælle med

Men det koster jo en del penge at vaccinere en hel årgang. Ved at nøjes med pigerne og så de drenge, der har den højeste risiko for at udvikle kræft som følge af en hpv-infektion, bruger man så ikke pengene på den etisk mest forsvarlige måde?

»Det er klart, at økonomiske argumenter også tæller, når man skal lave en etisk afvejning af en problematik. Selvfølgelig betyder det noget, at vi bruger vores ressourcer effektivt. Men for pokker, det er jo ikke det eneste, der skal betyde noget, og det er den fornemmelse, man får, når myndighederne beslutter kun at tilbyde vaccinen til særligt udvalgte. Her har man muligheden for at redde et vist antal mænds liv, men så vælger man ikke at gøre det, selv om det relativt set ikke kan være nogen gigantisk omkostning i kroner og øre«, siger Thomas Søbirk Petersen, der dog understreger, at han ikke har sat sig ind i de sundhedsøkonomiske forhold omkring at tilbyde vaccinen til alle i en ungdomsårgang.

»Men når nu Norge har indført det, og Sverige er tæt på at gøre det samme, så synes jeg, at vi i Danmark alvorligt burde overveje at gøre det også. Selv om det ikke automatisk er et argument, at nogle andre lande gør dette eller hint, så er det sådan, at med lige præcis Norge og Sverige, som ligner os på så mange måder, der er der grund til at sætte sig godt ind i, hvad de har diskuteret forud for beslutningen. Vi kan helt sikkert lære noget«.

Men hvis nu man ser kynisk på det, så er det jo et relativt lille antal liv, man kan redde ved at vaccinere alle drenge. Homoseksuelle mænd har 30-40 procent større risiko for at få analkræft end mænd, der har sex med det modsatte køn. Er det så ikke i orden at fokusere på dem?

»Jeg tror faktisk, det er de færreste teenagedrenge, der er afklaret med deres seksualitet. Pigerne får vaccinen, når de er 12 år, fordi det er bedst at få den tidligt og meget gerne før den seksuelle debut. Drenge burde efter min mening tilbydes den samtidig med pigerne, og som 12-årig er det svært at vide, om man ender med at være homoseksuel, biseksuel eller heteroseksuel. På den måde er det ikke specielt sikkert at rette vaccinen mod homo- og biseksuelle. I øvrigt vil man ved at tilbyde vaccinen til alle drenge faktisk også beskytte pigerne bedre, fordi der i øjeblikket ikke er ret høj tilslutning til vaccinen blandt pigerne«, argumenterer Thomas Søbirk Petersen.

»Helt fundamentalt er det et forkert signal at sende, at det kun er særligt udvalgte, der kan få den her vaccine. Prøv at høre, hvor forkert det lyder, hvis man siger, at kun mænd eller kun kvinder har adgang til denne yderst effektive forebyggende kræftbehandling. At alene på grund af sit køn eller sin seksualitet har man som menneske ikke ret til at få den samme hjælp i sundhedssystemet som andre. Det holder ikke, vel?«

Ud over Norge er der indført gratis vaccine til drenge i Østrig og Australien samt i dele af Canada og Italien. I USA anbefaler sundhedsmyndighederne også, at drenge hpv-vaccineres, men her er det dog for egen regning. I Sverige anbefaler myndighederne, at politikerne vedtager gratis vaccination til begge køn i en ungdomsårgang, men det er ikke sket endnu.