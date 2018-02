Professor: Mediernes dækning af hpv-vaccinen kommer til at koste liv

Det tal bekymrer Sundhedsstyrelsen.

»Det er alt for stor en gruppe. Det tal skal vi have op, men mange årgange kan nå det endnu. Vi vil gerne have, at de bliver vaccineret, før de har seksuelt debut, og inden de fylder 18 år«, siger Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Hun forklarer, at det ikke er for sent, hvis man endnu ikke har fået vaccinen.

»Vi opfordrer til, at man kommer ned og får vaccinen, uanset om man har haft seksuel debut eller ej. Men den virker bedst, hvis ikke man har haft debut«.

Historien gentager sig

Når Peter Reinhard Hansen udtaler sig skråsikkert om mediernes indflydelse på tilliden til vaccinationsprogrammerne skyldes det blandt andet, at lignende scenarie har udspillet sig før.

I 80'ernes USA blev en vaccine mod kighoste anklaget for at give hjerneskader i en timelang dokumentarudsendelse bragt af nyhedsmediet NBC. Der blev lavet et meget følelsesladet program, der til forveksling minder om TV2-dokumentaren, hvilket skabte stor mistillid til kighostevaccinationen, fortæller Peter Reinhard Hansen.

Derfor ser han ingen anden forklaring end, at medierne har påvirket danskernes tillid til hpv-vaccinen.

»Det er den mest plausible forklaring på, at tilslutningen kollapsede i Danmark. Der er ikke nogen alternativ forklaring«, siger Peter Reinhard Hansen.

»Hvis man sætter personlige anekdoter over dokumentation og fakta og antyder, at sundhedsmyndighederne holder nogle oplysninger tilbage, som TV2 gjorde, så kan det have alvorlige konsekvenser«, siger professoren.

TV 2: Vi står inde for programmet

»Der er også meget, der tyder på at TV2-dokumentaren har medvirket til at undergrave hpv-vaccinen i Irland. Tilslutningen faldt fra 89 procent til 55 procent i Irland efter et tv-program, der indeholdt flere klip fra TV2 dokumentaren, der blev vist i december 2015«, fortæller Peter Reinhard Hansen.

Det har ikke været muligt for Politiken at få TV 2 til at stille op til et interview, men chefredaktør på TV 2 News samt event- og udviklingschef Ulla Pors har sendt et skriftlig svar på mail.