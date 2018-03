Sundhedsanalyse: Hvorfor er psykologen ikke gratis? Flere danskere får mentale problemer. Alligevel betaler vi selv for psykologhjælp, mens lægen er gratis. Det bliver ikke anderledes foreløbig.

Falder du på cyklen, er det virkelig vigtigt, at du drejer hovedet så tilpas meget, at du hamrer kraniet ned i asfalten og for guds skyld undgår, at dine tænder går i stykker i mødet med asfalten.

For er du dygtig, når uheldet er ude, vil du kunne få gratis lægehjælp på hospitalet til dit kraniebrud – og undgå en eksorbitant dyr tandlægeregning.

På samme måde kan du få opereret dit knæ gratis hos kirurgen, hvis du lider af slidgigt, mens du selv skal punge ud til psykologen, hvis du lider i sindet.

Helt paradoksalt bliver det, når danskere tynget af angstens sitren eller depressionens sorte tåge gratis kan tale med en psykiater, mens samme patient selv skal have hundredvis af kroner op af egen lomme hos psykologen. Begge arbejder med psyken, den ene er bare ikke læge.

Hjælp hos psykolog Den praktiserende læge kan henvise til tilskudsberettiget psykologhjælp, hvis patienten opfylder 1 af 11 kriterier. Ofre for røveri, trafikulykker, vold, voldtægt og incest, personer med alvorlig invaliderende sygdom, folk, der har forsøgt selvmord, samt folk med let til moderat depression, angst og ocd er blandt dem, der kan få tilskud. Regionerne yder tilskud på 60 procent af psykologens honorar, resten er egenbetaling, der ved første konsultation er 403,39 kroner.

Det giver hverken menneskeligt eller fagligt mening i en tid, hvor verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer mentale problemer for et af de største sundhedsproblemer i Europa, og andelen af danskere med dårlig mental sundhed er steget fra 10,7 procent af befolkningen i 2013 til 13,2 procent i 2017 – eller 623.000 danskere.

Det mener mange læger, psykologer og politikere. Alligevel kommer der ikke til at ske radikale ændringer foreløbig. Ingen politikere vil ligestille alle faggrupper på sundhedsområdet. Tidligere politisk nedsatte udvalg har gransket, undersøgt og set på de eksisterende incitamentsstrukturer, der sjældent er fagligt velbegrundede, uden at der er sket store ændringer.

Kriterier skabt ud fra økonomiske hensyn

Politikere har i årtier via tilskudsordningen forsøgt at lappe det underlige i, at lægehjælp er gratis, mens vi af egen lomme betaler til alt fra psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer over fodterapeuter til tandlæger. Tilskud skal begrænse egenbetalingen, men medfører øget ulighed i sundheden. Men politikerne har aldrig turdet nulstille systemet og starte forfra og så politisk vælge, hvilke sundhedsfaglige tilbud der skal være gratis, og hvem der skal udføre dem.

Systemet med tilskud er derimod i årtier knopskudt, i takt med at nye faggrupper og patientgrupper er indlemmet.

I 2008 blev der eksempelvis indført tilskud til psykologhjælp mod angst og depression. Nogle år efter forsvandt en aldersgrænse for hjælp til depression, mens folk over 38 år med angst og ocd fortsat ikke kan få et offentligt tilskud til psykologhjælp. Som om en 39-årig angstpatient er mere rask efter fødselsdagen.

I dag eksisterer 11 kriterier for tilskud til psykologhjælp, der alle er skabt ud fra økonomiske hensyn.

Men hvorfor er systemet indrettet så underligt?

Levn fra sygekasser

Svaret hedder sygekasseloven fra 1892, der medførte gratis læge- og hospitalshjælp, og som i 1973 blev til den offentlige sygesikring. Det danske sundhedsvæsen er bygget op om én faggruppe med ansvar for den sundhedsfaglige hjælp – lægen. Om det så er kirurgens kniv eller medicinerens piller.

Derfor bliver kraniet efter cykelstyrt eller mental sygdom behandlet gratis af lægen, mens der er egenbetaling hos tandlægen og psykologen trods det offentlige tilskud som plaster på såret.

Er der da ikke behov for, at flere kan få billig eller gratis psykologhjælp?

Jo. Mentale helbredsproblemer koster 36 milliarder kroner årligt. Psykisk sygdom er den største sygdomsbyrde i Danmark, og i 2016 skyldtes 44 procent af alle nye førtidspensioner psykiske lidelser.

På 10 år er der kommet 80 procent flere i behandling for angst alene i psykiatrien. Og børn- og ungepsykiatrien har oplevet en samlet tilgang af små patienter på 45 procent siden 2010. I en tid med lægemangel, særligt psykiatere, kan alle se, også for den syge borgers skyld, at en tidlig indsats er fornuftigt.