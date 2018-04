Hospitalsansatte giver Sundhedsplatformen dumpekarakter

Der er langt flere medarbejdere på hovedstadens hospitaler, der er utilfredse med regionens nye it-system Sundhedsplatformen, end der er ansatte, som er tilfredse.

Kun 27 procent af de ansatte på hospitalerne er tilfredse med Sundhedsplatformen, mens hele 40 procent er utilfredse med it-systemet. 32 procent er hverken tilfredse eller utilfredse.

Det viser en brugerundersøgelse, som Region Hovedstaden har foretaget blandt de hospitalsansatte, som bruger Sundhedsplatformen.

Regionen lægger i undersøgelsen, som Politiken er i besiddelse af, ikke skjul på, at resultatet er skuffende, og at regionen står over for en stor opgave, der vil komme til at vare flere år, med at få Sundhedsplatformen til at virke på en måde, der skaber tilfredshed hos læger, sygeplejersker og andre ansatte på hospitalerne.

»Vi anerkender fuldt ud resultaterne af brugerundersøgelsen«, skriver regionens Center for It, Medico og Telefoni i en præsentation af brugerundersøgelsen.

»Resultaterne bekræfter, at de planlagte forbedringer af Sundhedsplatformen i 2018 er nødvendige, men også, at der fortsat ligger en stor opgave foran os, og at forbedringsarbejdet skal fortsætte i de kommende år«.

Sundhedsplatformen, som er indkøbt i USA hos firmaet Epic og ventes at udløse omkostninger for Region Hovedstaden på omkring 2 milliarder kroner, skulle have været en kæmpeforbedring og et »kvantespring i it-understøttelsen af regionens klinikere«.

Den har indtil nu betydet, at hospitalerne er blevet sat i bakgear, og at aktiviteten har været faldende, fordi ikke mindst lægerne bruger langt mere tid foran computeren og derfor ikke kan behandle så mange patienter.

Det har udløst voldsom kritik fra mange frustrerede læger. Svaret fra regionens administrative ledelse har været, at der er mange læger og ansatte, som er godt tilfredse, at lægerne ville blive mere tilfredse, i takt med at de lærte at betjene det nye it-system korrekt, og at Sundhedsplatformen er en klar forbedring i forhold til de nedslidte it-systemer, som regionen havde før.

Den forklaring er der dog ikke nogen støtte for i brugerundersøgelsen. Den viser, at de ansatte var betydeligt mere tilfredse med de gamle it-systemer.

Den nye Sundhedsplatform er mindre effektiv, vanskeligere at betjene, indeholder færre informationer, og den er mindre brugervenlig end de gamle systemer.

De ansatte mener også, at de får en dårlige support og ringere uddannelsesmuligheder end før. Kun når det gælder stabilitet og svartider, anser de Sundhedsplatformen for at have været en forbedring.

Utilfredshed varer ved

Der er heller ikke noget, der tyder på, at de ansatte bliver mere tilfredse, når de har vænnet sig til Sundhedsplatformen.

Utilfredsheden med Sundhedsplatformen er lige så stor på de hospitaler, der blev koblet på for snart to år siden, som på de hospitaler, der blev koblet på sidste efterår, viser undersøgelsen.

Først og fremmest er de ansatte utilfredse med, at Sundhedsplatformen er så vanskelig at bruge.

67 procent af de ansatte svarer, at de er helt uenige eller overvejende uenige i, at »Sundhedsplatformen er brugervenlig«. Kun 13 procent mener, at den er brugervenlig.

De, der er mest utilfredse med Sundhedsplatformen, er lægerne. 66 procent af lægerne er samlet set utilfredse eller meget utilfredse med Sundhedsplatformen. Kun 13 procent er tilfredse.

Kun 3 procent af lægerne mener, at Sundhedsplatformen er »brugervenlig, nem og intuitiv at betjene«. Hele 88 procent mener det modsatte.

Indførelsen af Sundhedsplatformen har betydet, at hovedstadens hospitaler i 2016 for første gang havde en nedgang i antallet af behandlinger. Aktiviteten i 2017 er ikke gjort endeligt op, men regionen regner med, at den vil ligge under budgettet.

Politiken forsøgte i dag uden held at få en kommentar fra regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).