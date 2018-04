Blot otte genstande om ugen øger risikoen for at dø tidligt Nyt studie gør op med, at et glas vin dagligt beskytter mod hjerte-kar-sygdom. Sundhedsstyrelsen bør sænke anbefalet grænse for alkohol, siger professor.

Så snart du drikker mere end otte genstande om ugen, stiger risikoen betragteligt for at dø for tidligt og for at få en række hjerte-kar-sygdomme.

Det viser et gigantisk internationalt studie, som i dag offentliggøres i tidsskriftet The Lancet og bygger på data om næsten 600.000 personer fra 19 vestlige lande. Det har ellers heddet sig, at jævnligt indtag af en smule alkohol beskytter mod lige præcis hjerte-kar-sygdomme, men studiet viser, at det kun gælder for blodprop i hjertet. Alle andre typer af hjerte-kar-lidelser, som for eksempel blodprop i hjernen, åreforkalkning og hjertesvigt, opstår hyppigere hos mennesker, der drikker øl, vin eller spiritus.

Samtidig viser studiet, at risikoen for at dø for tidligt – hvad end det er af hjerte-kar-sygdom eller af noget andet – stiger, når du drikker alkohol. Og jo mere du drikker, jo større er risikoen.

Det her studie er så overbevisende, at Sundhedsstyrelsen bør revidere anbefalingerne omkring indtagelse af alkohol Børge Nordestgaard, professor på Københavns Universitet

Ifølge studiet lever de, der drikker mellem 8 og 16 genstande om ugen, i gennemsnit et halvt år kortere end dem, der drikker mindre. Drikker du et sted mellem 16 og 30 genstande ugentligt, kan du regne med at dø 1-2 år tidligere, og hvis du drikker mere end 30 genstande på en uge, forkorter du livet med 4-5 år.

»Det her studie er så overbevisende, at Sundhedsstyrelsen bør revidere anbefalingerne omkring indtagelse af alkohol. Med den nye viden, vi har nu, så ligger de for højt«, siger Børge Nordestgaard, som er professor på Københavns Universitet og har været med til at levere data om danskere til undersøgelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bør kvinder højst drikke 7 genstande om ugen, mens mænd kan drikke op til 14 genstande og fortsat have en lav risiko for at blive syg af det. Sundhedsstyrelsen opererer også med en såkaldt højrisiko-grænse, som ligger på 14 genstande ugentligt for kvinder og 21 for mænd.

»Efter min mening bør man lægge grænsen for alle på 7 genstande om ugen. Altså fjerne skelnen mellem køn og fjerne højrisiko-grænsen. Den giver ikke mening, når vi nu ved, at risikoen for at dø for tidligt og for at få alvorlige hjerte-kar-sygdomme begynder at stige allerede ved 8 genstande«, siger Børge Nordestgaard og understreger, at alkohol ikke blot kan være årsag til hjertelidelser, men også til for eksempel kræft og leversygdomme.

Direktøren for Statens Institut for Folkesundhed, Morten Grønbæk, er ligesom Børge Nordestgaard imponeret af den nye forsknings omfang og validitet, og han påpeger, at det er første gang, at der er vist så tydelig en sammenhæng mellem hjerte-kar-sygdomme, alkohol og for tidlig død. Men han mener alligevel, at studiet har væsentlige mangler, som gør, at der ikke er belæg for at pille ved Sundhedsstyrelsens anbefalinger lige nu.

»Jeg undrer mig over, at man ikke skelner mellem mænd og kvinder, for masser af anden forskning viser, at der er forskel på, hvor meget mænd og kvinder tåler. Generelt er jeg modstander af at sætte grænser ud fra et forsigtighedsprincip. Jeg mener, at man bør fortælle befolkningen sandheden og så lade folk agere ud fra den faktuelle viden«.