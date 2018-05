Det siger rapporten: Hovedstadens hospitaler er i alarmerende dårlig tilstand Næsten en fjerdel af Hovedstadens hospitalsbygninger er i kritisk tilstand. Det vil koste 13,4 milliarder kroner over 10 år at forbedre hospitalernes patientsikkerhed og kvalitet.

Brand- og sikringsanlæg, der er på randen af sammenbrud. Kritisk nedslidning af livsvigtige iltsystemer. Utætte og ubrugelige rørsystemer og ventilationsaflæg.

Region Hovedstaden har haft sine hospitaler til lægetjek, og diagnosen er dyster: Patienten er døende.

En rapport som Region Hovedstadens Center for Ejendomme, der varetager vedligeholdelsen af regionens mange hospitaler, har udarbejdet med hjælp fra ingeniørvirksomheden Rambøll, maler et dystert billede af hospitalernes tilstand.

»Region Hovedstadens bygning er i en generel dårlig tilstand, og den nuværende indsats er ikke tilstrækkeligt til at opretholde det nuværende dårlige tilstandsniveau«, lyder konklusionen, der også slår fast, hvad der er på spil:

»Konsekvensen heraf er kritiske svigt i bygningerne, der vil have indvirkning på hospitalernes og psykiatriens behandling af patienter«.

Situationen er alvorlig, bekræfter Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), overfor Ritzau:

»Vores hospitaler er i alarmerende dårlig stand. De forhold, vi mange steder byder patienter og medarbejdere, er under al kritik«.

Værst på de vigtigste hospitaler

Undersøgelsen omfatter alle Region Hovedstadens hospitaler - både somatiske og psykiatriske. I alt 233 bygninger indgår i undersøgelsen.

Næsten en fjerdedel af det undersøgte bygningsareal er i kritisk tilstand, fremgår det af Center for Ejendommes rapport. Kritisk tilstand betyder, at »bygningens dele er begyndt at forfalde med enkelte defekte komponenter - funktioner er nedsat - fare for følgeskader«.

Det fremgår også, at hvis indsatsen ikke forbedres - læs: der tilføres flere penge til renovation - vil dette tal stige til 73% i 2027.

Værst står det til Rigshospitalet på Blegdamsvej, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital, der også er tre af Region Hovedstadens største og mest vigtige hospitaler.

På flere hospitaler, blandt andet Rigshospitalet Blegdamsvej, er brand- og sikringsanlæg i så dårlig stand, at risikoen for svigt er forøget. Det kan betyde, at en brand udvikler sig værre end den normalt ville. Også nedslidte iltsystemer, der skal levere ilt til indlagte patienter, i så dårlig stand, at det kan have dødelige følgevirkninger.

Samtidig er flere hospitaler også påvirket af blandt andet nedslidte elevatorer og rør- og afløbssystemer. Her kan svigt medvirke nedsat effektivitet, men også direkte forværre patientsikkerheden, ved eksempelvis svigt på elevatorer til patienttransport.

Den kritiske tilstand på hospitalerne betyder samtidig, at regionen bruger uforholdsmæssigt mange penge på akut vedligehold. Mellem 65 og 75 procent af Center for Ejendommes driftsmidler bruges på at udbedre akutte fejl og nedbrud på kritiske anlæg. Normalt bør akut vedligehold ikke udgøre mere end cirka 25 procent af driftsbudgettet.

Samlet set vurderer Center for Ejendomme, at det vil kræve cirka 717 millioner kroner årlig over 10 år - i alt 7,17 milliarder kroner - at forbedre hospitalernes tilstand til et acceptabelt niveau. Udover det ordinære driftsbudget, vel og mærke.

Også et kvalitetsproblem

Det er ikke kun hospitalernes vitale organer, der er på randen af at bryde sammen. Også hospitalernes kvalitet er væsentligt forværret som resultat af de nedslidte og forældede bygninger og inventar.

Her nævnes blandt andet uoverskuelige ankomstarealer, utidssvarende venteområder, for små operationsområder og toilet/baderum, dårlig belysning og forældet TV-udstyr.

Center for Ejendomme vurderer, at det vil koste 6,2 milliarder kroner over 10 år at løfte kvaliteten op til et acceptabelt niveau. I alt vil det altså koste 13,4 milliarder kroner over de næste 10 år at sikre hospitalernes driftssikkerhed og kvalitet.

Region Hovedstadens regionsråd skal diskutere rapportens konklusioner på et regionsrådsmøde 15. maj. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har allerede meldt ud, at hun mener, at regeringen bør hjælpe til med at finde de økonomiske midler, der skal til.